Es gibt auch zeitgenössische Konzerte, wo es unsinnlich zu- und herging.

Das Erbsenzählen von Einzeltönen gibt für mich überhaupt nichts her. Musik ist etwas Körperliches. Sie wirkt psychoakustisch. Wenn ich ein Regenrohr dazunehme, hört man zuerst Regen, aber durch das Prasseln beginnt auch die Haut zu prickeln. Genau diese Empfindung brauche ich in «Lunea»: Nachdem Lenau den Hirnschlag hat, bleibt dieses Geräusch, wie eine Art Ohrensausen.

Ihr Protagonist ist der romantische Lyriker Nikolaus Lenau, der durch einen Schlaganfall verrückt wird.

Ja, er wird aus seinem Leben gerückt. Lenau erleidet einen Schlaganfall und empfindet ihn als Riss durch sein Gesicht. Wir wollten von Anfang an diesen Riss als Ausgangspunkt haben und dann Lenau folgen bis zu seinem Verdämmern.

Sie haben sich oft mit Künstlern auseinandergesetzt, die als verrückt galten: Robert Walser, Louis Soutter, Friedrich Hölderlin oder Robert Schumann.

Für mich sind sie überhaupt nicht verrückt. Eher visionär. Sie haben einfach viel mehr Antennen.

Aber sie leiden an diesem Zustand. Schumann ist ins Wasser gegangen.

Nachdem man ihn in die Nervenheilanstalt gebracht und man ihm Quecksilber und Kupfervitriol verabreicht hat. Er durfte auch nicht Komponieren. Brahms hat ihm kein Notenpapier nach Endenich in die Klinik mitgebracht.

Der Komponist Schumann spielt auch in «Lunea» eine grosse Rolle

In Schumanns Stücken findet man viele «Soggetti Cavati» als eine Art Geheimnis-Formeln. Dass man auch mit Tönen Worte schreiben kann: Die Töne Es-A-Re-G ergeben «Sarg». Oder Es-C-H-Ut-La-D «Schuld». Das ist auch für mich wichtig. Schumann ist absolut voll davon. Und «Lunea» auch.

Vermeintlich Verrückte bleiben oft unverstanden. Kann Musik ihre Lebenswelt anders vermitteln als Worte?

Musik ist die Sprache, die wir haben, wenn all unsere Worte zu Ende gekommen sind. Mit dem Klang können wir noch Tieferes ausdrücken. Auch andere Regionen in uns ansprechen. Weil Worte bei uns vor allem als Sinnträger funktionieren. Dabei sind Worte auch Klang.

Wie der Titel Ihres Musiktheaters: Lunea – Lenau.

Lenau – Lunea, das ist Musik.

Viele Menschen haben heute Angst vor Neuer Musik.

Sie sagen, sie verstehen Neue Musik nicht. Das müssen sie gar nicht. Man muss sie fühlen. Darum kommen Leute bei meinen Stücken relativ gut zurecht. Man muss wieder total offen sein, was leider schwer ist.

Weshalb ist es so schwer?

Heute ist man als offener Mensch in der Gesellschaft nicht mehr verwendungsfähig. Der Mensch muss funktionieren. Und Musik ist leider etwas, was die Menschen verdirbt für diesen Produktionsmechanismus. Weil sie mit Assoziation Türen öffnet nach ganz anderswo hin. Wenn Sie mir eine Frage stellen, kommt dahinter schon eine Assoziation. So denke ich. Eine Frage bringt mich oft aus dem Rhythmus.

Dann eine ganz konkrete Frage: Sie werden nächstes Jahr 80. Sie haben den Zweiten Weltkrieg erlebt, eine Zeit ohne Computer, ohne Smartphones …

… ich habe keinen Computer!

Fühlen Sie sich manchmal als an den Rand der heutigen Welt gedrückt?

Nein. Ich komme sehr viel mit Jungen in Berührung, weil ich Meisterkurse gebe. Klar ist die Zeit ganz anders. Aber ich bin in einer fürchterlichen Zeit aufgewachsen. Ich habe Sonaten von Clementi gespielt, während in Auschwitz die Kamine rauchten.

Sie waren damals 6 Jahre alt.

Was ich mir vorwerfe, ist, dass ich auch im Gymnasium überhaupt nicht politisch denken konnte. Ich habe das völlig ausgeblendet. In der Schweiz ist vieles sehr gut, aber die ganze Nazizeit ist nicht aufgearbeitet. Jetzt erst wurde ein Weg nach dem mutigen Diplomaten Carl Lutz benannt. Und noch 1944 hatten berühmteste Dirigenten der Schweiz in Berlin dirigiert, berühmte Komponisten der Schweiz machten ihre Karriere in Deutschland.