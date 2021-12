Kommentar Willkommen zurück im «Happyland»: Fröhliche Realitätsflucht mit Kitschikone Bob Ross Bob Ross malte fürs Fernsehen Landschaften einer Welt, die noch in Ordnung ist. Nur logisch, ist der Mann mit dem ikonischen Afro noch heute Kult. Eine Ausstellung in Luzern zeigt bis Januar 39 Originale. Anna Raymann Hören Drucken Teilen

TV-Maler mit Kultstatus: Bob Ross vor seinen Landschaftsbilder. Br/Bob Ross Company

Alles ganz schön trist gerade, oder? Die Aussicht auf erneute Festtage unter Pandemiebedingungen schlägt aufs Gemüt. Die Medien sind voller Krisen und Kriege. «Wenn Sie etwas Schlechtes wollen, schauen sie die Nachrichten», meinte auch Bob Ross. Doch der TV-Maler mit Kultfaktor wusste schon in den grellbunten 80er Jahren ein Gegenmittel: friedvolle Landschaftsbilder.

Alla prima, also in einer Nass-in-Nass-Technik, liess er schneebedeckte Berge in klaren Seen spiegeln. Er malte Wasserfälle, Sonnenuntergänge und romantische Waldpfade – schöner als bei Bob Ross haben Sie Kanadas Landstriche noch nie gesehen. «Ich kann eine Welt erschaffen, die so schön ist, wie ich es will», sagt Bob Ross, während er in den folgenden 27 Minuten am Bildschirm erklärt, wie man ein solches «Happyland» Pinselstrich um Pinselstrich zu Hause selbst nachmalt.

Wer malt, kann kein schlechter Mensch sein

Bei Bob Ross, der Eichhörnchen als Haustiere hielt, ist alles irgendwie happy: etwa die «little happy cloud» – die kleine fröhliche Wolke am oberen Bildrand. Und niemand ist bei ihm allein, denn «everyone needs a friend», wie er immer sagte, wenn er einen Baum zärtlich neben einen anderen pinselte. In Zeiten nie enden wollender Krisensitzungen ist die halbstündige Flucht ins Märchenland ein wahrlich verlockendes Angebot.

31 Staffeln lang von 1983 bis 1993 malte Bob Ross for den Chicagoer Lokalsender des PBS. Bob Ross

Nur verständlich also, wird auch 26 Jahre nach seinem Tod noch nach seiner Anleitung gemalt. «Willkommen zurück, schön, dass du heute dabei sein kannst», haucht er zu Beginn jeder Folge. Beruhigend flüsternd ist Bob Ross sozusagen Urvater heutiger Yoga-Tutorials und Selbstliebe-Anleitungen. Malen mit Bob Ross ist Therapie: «Wer malt, kann kein schlechter Mensch sein», sagt Ross. Und sogleich hofft man, dass manch übermächtiger Herrscher Rednerpult gegen Staffelei tauschte.

Schufften für die Wohlfühlkunst

Man hätte es lieber verdrängt, aber die Wohlfühlkunst ist Fliessbandarbeit: Es gibt 31 Staffeln «Joy of Painting», Ross malte für jede Folge drei Versionen, das macht 381 Bilder. Das gesamte Oeuvre umfasst angeblich sogar an die 30000 Werke. Und weil jeder die Technik lernen kann – es gibt zertifizierte Malkurse und ein YouTube-Kanal mit über fünf Millionen Abonnenten – kann sie auch jeder fälschen.

Um Echtheit geht es ohnehin nur am Rande. Nebenbei: der Afro, unverrückbares Markenzeichen, war nicht echt. Ein Friseur frischte die Dauerwelle regelmässig auf. Nein, vielmehr geht es um die Sehnsucht nach einer besseren, schöneren, heileren Welt. Caspar David Friedrich für Anfänger, wenn man so will. Bob Ross’ Realitätsflucht ist Kitsch, aber eben längst auch Kult.