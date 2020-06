«Kleiner Nobelpreis» für Schweizer Illustratorin: Jetzt erlangt Albertine Zullo mit ihren Kinderbüchern Weltruhm

Nichts wie weg! Aus Martas Welterkundungen zu Lande, unter Wasser und in den Lüften hat Albertine Zullo, als Künstlerin kurz Albertine, eine humorvolle Bilderbuchreihe gemacht: ansteckend neugierig und wagemutig. Marta fackelt nicht lange, sie lässt nicht locker. Hat sie Lust auf Velofahren, dann baut sie sich eines und trainiert. Fliegt ein Heissluftballon vorbei, schwebt sie schon bald über Berge hinweg. Ein Buch ruft sogleich nach dem nächsten.

Im Regal tanzen Albertines Bücher, erschienen im Verlag La Joie de Lire, aus der Reihe wie die Kuh Marta auf der Weide. Hoch hinaus strebt das (auffällig schmale) «Les Gratte-Ciel»: eine in feinem schwarzen Filzstiftstrich aufgetürmte Variation des biblischen Turmbaus zu Babel. Flach wie ein Pfeil fährt «Ligne 135» mit einem Mädchen durch die Vorstadt und durch Wälder hinaus aufs Land, zur Grossmutter.

Vögel im Laderaum – und Geister, die in Raviolidosen wohnen

Ein kleines Schmuckstück dazwischen ist «Mon tout petit», bibliophiles Daumenkino und Geschenkbuch für Mütter oder den Kinderschuhen entwachsene Söhne: im Schuber, fast ohne Worte – der Tanz der Bilder von Seite zu Seite spricht für sich selbst.

Daneben gibt es Klassiker wie Hans Christian Andersens Märchen «Des Kaisers neue Kleider» als sehr skurril gezeichneten Hof- und Werkstattbericht in Gold und Blau, Comics mit Hintersinn wie «Le génie de la boîte de raviolis» oder poetische, für viele Deutungen offene Geschichten. «Les Oiseaux» ist wohl die schönste unter ihnen, erschienen auch in deutscher Übersetzung. Hier ist der Text vorangestellt; die Geschichte folgt stumm, in intensiven Farben: zum Abheben, beflügelnd.

Vielfalt und inhaltliche Vielschichtigkeit hat die Jury des Hans-Christian-Andersen-Preises 2020 überzeugt: Nachdem Albertine schon 2018 für die weltweit bedeutendste Kinderbuch-Auszeichnung nominiert war, kam sie nun erneut auf die Shortlist und setzte sich dieses Mal, im zweiten Anlauf, gegen Künstlerinnen und Künstler aus Japan, Kanada, Polen, Spanien und den Niederlanden durch.

Neben Albertine als Illustratorin wird 2020 auch die US-Amerikanerin Jacqueline Woodson geehrt. Der «Kleine Nobelpreis», wie er oft genannt wird, ist undotiert; die Preisträger erhalten lediglich eine Goldmedaille und eine Urkunde. Aus der Schweiz wurden bislang Jürg Schubiger (2008), Jörg Müller (1994) und Alois Carigiet (1966), der Schöpfer des «Schellenursli», mit dem Hans-Christian-Andersen-Preis ausgezeichnet.