Klassik Quadriga Consort tourt mit neuem Album - so klingt Mittsommer auf Österreichisch Quadriga Consort gibt alter Musik einen poppigen Anstrich. Mit ihrem neuen Album passen sie gut in das Programm der Lenzburgiade.

Für das neue Album «Midsummer» verlässt Quadriga Consort erstmals die Britischen Inseln. Quadriga Consort

Sie spielen Musik die zwar «alt» ist, aber alles andere als altmodisch. Das liegt zum einen an der Musik selbst, die ihre Aktualität wahrt, die nach wie vor wirkt und trifft. Zum anderen an der erfrischenden Interpretation von Quadriga Consort, die österreichische «Early Music Band». Seit 20 Jahren spielen sie alte Musik, aber eben anders als die anderen. Frecher, poppiger und geografisch stets auf den Britischen Inseln verortet.

Und dieses Rezept spielen sie mit Erfolg. Alben wie «Ships Ahoy!» oder «By Yon Bonnie Banks» wurden ausgezeichnet. Nikolaus Newerkla hat das Ensemble vor 20 Jahren mitbegründet, zu hören ist er am Cembalo und in den Arrangements.

«Anfangs klang das noch ganz anders als heute. Wir waren sehr darauf bedacht, Fans von alter Musik nicht zu verärgern: Die Stücke waren ‹alt›, wir spielten sie, wie es für alte Musik üblich ist – und heute sind eigentlich nur noch die Instrumente ‹alt›.»

Auf den Spuren von Astrid Lindgren

Das stimmt natürlich nicht ganz, noch immer sind barocke Stücke im Repertoire von Quadriga Consort, aber eben auch traditionelle Volkslieder, neu arrangiert und interpretiert. Inzwischen gehe es oft fast schon um Songwriting.

Diese konzeptionellen Entscheidungen brauchen Selbstvertrauen: «Wir verärgern die Hardcore-Fans von alter Musik ebenso wie die Hardcore-Folkfans. Es bringt nichts, es allen recht machen zu wollen. Die ­Kritik kommt sowieso», so Newerkla. Die Lenzburgiade, die spielerisch zwischen den Genres programmiert, passt dazu jedoch umso besser. Die dies­jährige Ausgabe läuft unter dem Motto «Mittsommer» – das neue Album von Quadriga Consort heisst auf Englisch «Midsummer». Newerkla und Eder lachen: «Sie mussten uns einfach einladen!»

Skandinavien als zusätzlicher Inspirationsort

Erst seit 2018 ist Sängerin Sophie Eder Teil von Quadriga Consort, lange hatte die Band nach einer neuen Stimme gesucht. «Es war…einfach», erinnert sich Eder, «wir haben ganz selbstverständlich miteinander gespielt und die Gruppe hat mich sofort herzlich aufgenommen. Ich fühle mich weniger als Solistin, vielmehr wie eine zusätzliche Stimme oder Farbe zur bestehenden Gruppe.»

«Skandinavien hat wunderschöne Volkslieder!», sagt Sängerin Sophie Eder. Quadriga Consort / Youtube

Nach drei düsteren Winteralben setzt «Midsummer» einen warmen Gegenklang. «Wir haben schon länger überlegt, wie wir unser Repertoire erweitern können. Die britische Musik ist natürlich unser Markenzeichen, daher macht es Sinn, geografisch in der Nähe zu bleiben», sagt Newerkla. «Erst hatten wir an Frankreich gedacht», ergänzt Sophie Eder. Die Sängerin kann etwas Schwedisch, was die Entscheidung schliesslich leicht machte:

«Skandinavien hat wunderschöne Volkslieder!»

22 Stücke führen während einer Stunde über blühende Felder unter einer kaum untergehen wollenden Sonne. Da sind bekannte Volkslieder wie «Mina getter», aber auch manch schelmisch untergeschobene Entdeckung wie «Idas Sommerlied», ein feines Lied aus der Astrid-Lindgren-Verfilmung «Michel aus Lönneberga».

Das Stück mit auf das Album zu nehmen, war ein spontaner Einfall von Sophie Eder. «Man könnte für alte Musik natürlich tief hinabsteigen in irgendwelche Archive», sagt Newerkla, «doch im Internet findet man so viel mehr – so viel schneller. Und bei Stücken aus dieser Zeit gibt es auch mit den Rechten eigentlich nie Probleme.»

So klingt Nikolaus Newerklas Interpretation von Idas Sommerlied. Quadriga Consort / Youtube

Eigentlich. Bei dem Stück aus der «Michel»-Verfilmung war die Rechteabklärung aufwendiger. Nikolaus Newerkla tauschte sich dafür sogar mit einem Urenkel Astrid Lindgrens aus. Die Noten für die Version von Quadriga Consort schickte er fein säuberlich von Hand notiert an den Original-Komponisten Georg Riegel. Die Interpretation gefiel, der Aufnahme stand nichts mehr im Wege.

Frische Entdeckungen und Altbekanntes

Newerkla greift intuitiv, teil­weise mutig in die Stücke ein. Manchmal zu mutig? «Ein Stück klang zu jazzig. Das haben wir einmal gespielt und irgendetwas stimmte nicht», erzählt Eder. Von dem «Fehlgriff» ist auf dem fertigen Album nichts mehr zu hören. Manche Stücke wie etwa der Chorsatz «Uti vår hage», sind wohlbekannt.

Andere sind Entdeckungen: «Man freut sich, wenn man ein Lied entdeckt, das man noch nicht auf Youtube findet», sagt Newerkla. «Den blogida sonen» ist so ein Stück. Quadriga Consort haben auf ihrem Album eine der wenigen Interpretationen, die es überhaupt zu hören gibt.

Auf dem Album verwachsen die 22 Stücke zu einem harmonischen Teppich. «Ich schreibe die Musik nicht für die einzelnen Instrumente, sondern für unsere Musikerinnen und Musiker», so Newerkla:

«Wir spielen jetzt schon seit 20 Jahren miteinander, da kennt man sich und sein Spiel genau.»