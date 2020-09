Jossi Wieler erhält den Grand Prix Theater – was ist das Geheimnis des Schweizer Regisseurs, der in Deutschland ein Star ist?

Es ist der wichtigste Theaterpreis der Schweiz, dotiert mit 100 000 Franken – das mache ihn sprachlos, sagt Wieler. Er ist in Berlin, wo er am Deutschen Theater die deutsche Erstaufführung des jüngsten Stücks von Peter Handke, «Zdeněk Adamec», probt.

1982 seine erste Inszenierung in Düsseldorf, 1986 die erste Einladung zum Berliner Theatertreffen, der Werkschau des deutschsprachigen Theaters – es sollten noch viele Einladungen folgen. Als Hausregisseur in Basel unter Frank Baumbauer wurde er vom damaligen Stuttgarter Opern­direktor Klaus Zehelein für seine erste Operninszenierung angefragt.

Dass Wieler zum Theater und dann zur Oper kam, war nicht geplant. Nach der Matura in Frauenfeld wollte er in Israel Sozialarbeit und Psychologie studieren, entdeckte über Kommilitonen als 22-Jähriger das Theater und studierte Regie. Er hätte auch in Israel, wohin seine Familie in den 1970er-Jahren ausgewandert war, arbeiten können, doch es zog ihn nach Deutschland, wo an den Theatern mehr experimentiert wurde – und wo Wieler sich schnell einen Namen machte.

Jossi Wieler spricht konzentriert, druckreif, bedächtig, als würde er jedes Wort genau abwägen, mit einer grossen Ernsthaftigkeit. Man hat das Gefühl: So intensiv, wie er sich auf das Gespräch einlässt, taucht er auch in die Stücke ein. Ganz im Moment, nachdenkend, dabei höflich und zuvorkommend. Das Durchdringen, den Dingen auf den Grund gehen wollen, das genaue Hineinhören zeichnen auch seine Theaterarbeit aus.

Die Ehrung aus der Heimat, in der er schon lange nicht mehr lebt, bedeutet ihm viel – zumal er die meisten seiner Erfolge in Deutschland feierte. Als Intendant der Staatsoper Stuttgart, von 2011 bis 2018, wurde sein Haus zur Oper des Jahres gekürt, er selbst mehrfach ausgezeichnet.

Das hat nichts mit der von Traditionalisten beschworenen «Werktreue» zu tun – wieder ein Begriff, den er nicht mag. Wieler horcht in den Text, in die Partitur hinein. Er sagt:

Seine Kunst ist, dass in seinen Inszenierungen die Gegenwart durchscheint. Er legt in jedem Stück die Relevanz für heute frei. Findet in alten Klassikern wie in neuen Werken moralisch-ethisch oder philosophisch zwingende Fragen, denen man sich als Zuschauer nicht entziehen kann, die einen aufwühlen und berühren.

Auf dem Theaterolymp angekommen

Mit seinen 69 Jahren hat Jossi Wieler eigentlich alles erreicht, was man in der Theaterwelt erreichen kann. Trotzdem macht er weiter. Die Theaterarbeit bereichere ihn, sagt er. In der Corona-Zwangspause habe er gemerkt, wie sehr ihm der tägliche intensive Austausch fehle.

Mehr noch: Im Theater geht es ums Zuhören nicht nur für die auf und hinter der Bühne, auch fürs Publikum. Zuhören, wenn etwas gesellschaftlich Relevantes abgehandelt wird. Das sei kostbar, gerade heute, Theater als utopischer Raum, in dem man sich zuhört. Zwei Produktionen und eine Wiederaufnahme sind pandemiebedingt ab­gesagt worden – das schmerze und ­mache ihm Angst vor seinem «Wiedereinstieg» in die Schauspielregie. Wieler: