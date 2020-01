In Solothurn wurden die Nominationen für den Schweizer Filmpreis bekannt gegeben – dabei zeigt sich ein Problem besonders deutlich

Die Schweizer Filmakademie, 2008 gegründet, setzt sich aus über 500 Mitgliedern aus allen Sparten der Schweizer Filmbranche zusammen, wählt die Nominierten und schliesslich die Gewinner des Schweizer Filmpreises Quartz. Ausgerichtet wird der Preis aber vom Bundesamt für Kultur (BAK) mit dem Ziel, dem Schweizer Film in der Öffentlichkeit zu grösserer Sichtbarkeit zu verhelfen.

Das Verfahren läuft so, dass die Produzenten ihren Film beim BAK anmelden müssen. Dann wird aufgrund vielfältiger Kriterien geprüft, welche Filme das Prädikat «Schweizer Film» bekommen. Zum Beispiel muss ein gewisser Prozentsatz der Finanzierung in der Schweiz liegen; es sind also nicht automatisch alle Koproduktionen eingeschlossen.

Ab Mitte November konnten die Akademiemitglieder diesmal die Bewerber einsehen – etwa 18 Spiel- und 30 Dokumentarfilme – und sich für Vorschläge in einer, mehreren oder allen Kategorien anmelden. Naturgemäss geht man davon aus, dass die Mitglieder insbesondere dort ihre Stimme abgeben, wo sie sich kompetent fühlen: Schauspieler für Schauspieler, Kameraleute für Kameraleute etc.