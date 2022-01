Klassikstar «Das ist Romantik pur!»: Christian Poltéra spielt Tschaikowsky, wie man ihn öfter hören sollte Der Cellist Christian Poltéra gehört zu den international bekanntesten Schweizer Klassik-Künstlern. Warum das so ist, hört man, wenn er zusammen mit Argovia Philharmonic Tschaikowskys «Rokoko-Variationen» spielt.

Christian Poltéra spielt mit Argovia Philharmonic fünf Konzerte im Kanton Aargau. zvg

«‹Rokoko›, das war für mich zuerst dieses Cellokonzert», sagt Christian Poltéra über eines der bekanntesten und beliebtesten Werke für sein Instrument. «Als Kind war mir überhaupt nicht bewusst, dass damit ganz andere stilistische und kunsthistorische Bedeutungen verknüpft sind.» Das hat sich inzwischen gründlich geändert: Der 1977 in Zürich geborene Musiker hat sich nicht nur auf den internationalen Konzertpodien fest etabliert. Er ist auch immer wieder aufgefallen durch seine Wachheit und stilistische Wandelbarkeit.

So hat er sich zum Beispiel darin hervorgetan, etwa auch in den Konzerten von Brahms oder Schostakowitsch die reizvollen klanglichen Möglichkeiten der Darmsaiten auszuloten. Mit guten Argumenten natürlich, denn bis weit ins 20. Jahrhundert hinein spielte kaum jemand auf Stahlsaiten, Solisten wie Casals oder Heifetz benutzten ganz selbstverständlich Darmsaiten.

Tschaikowsky, aber weniger «testosteron-geladen»

Tschaikowskys «Variationszyklus» aber als quasi klassisches Stück zu betrachten, das wiederum läge Christian Poltéra auch fern: «Es ist immer noch Tschaikowsky, nicht Mozart», hält er dezidiert fest, auch wenn er findet, dass das Hauptthema tatsächlich fast auch von Mozart hätte geschrieben werden können. «Aber im Lauf der verschiedenen Variationen spüren wir doch je länger je mehr Tschaikowskys Musiksprache, und gerade die langsamen, elegischen Sätze könnten unmöglich von Mozart stammen. Das ist Romantik pur.»

Was aber für Poltéra nicht gleichbedeutend ist mit einer entsprechenden Spielweise: Das klebrig-süsse Schluchzen auf seinem Instrument, ist nicht seine Sache. «Für mich geht es gerade in diesem Stück sehr zentral darum, Leichtigkeit und Eleganz in der Phrasierung und im Klang zu finden. Und dabei helfen mir durchaus die Erfahrungen, die ich mit den historischen Spieltechniken gesammelt habe. Wir haben gelernt, dass eine lebendige Phrasierung viel mehr durch die Bogentechnik erreicht werden kann, und erst in zweiter Linie mit Vibrato.»

Hier spielt Christian Poltéra Bach Sarbande. Louisianna Music

Überhaupt findet Poltéra, dass man Tschaikowsky generell viel leichter spielen könnte, und nennt als Beispiel das Streichsextett «Souvenir de Florence», das oft nur zu gerne in üppigster, «testosteron-geladener Klanglichkeit als Show-Piece zelebriert» werde, während es eigentlich ein filigranes und subtiles Musikstück sei. So will er auch die «Rokoko-Variationen» angehen, und mit dem Orchester schon in den Proben ein waches, kammermusikalisches Zusammenspiel suchen. «Zwar hat das Orchester hier eher begleitende Aufgaben», sagt Poltéra. «Aber umso mehr Möglichkeiten ergeben sich, spontan aufeinander zu reagieren und aufmerksam aufeinander zu hören.»

Eindrückliches Repertoire

Poltéras grosse Erfahrung als Kammermusiker kommt ihm dabei natürlich sehr entgegen. Schon zu Beginn seiner Karriere hat er selbstverständlich auch dieses Repertoire gepflegt etwa mit der Pianistin Kathryn Stott, mit dem Fortepiano-Spieler Ronald Brautigam oder mit seiner Ehefrau, der Geigerin Esther Hoppe. 2007 formierte er mit dem Geiger Frank Peter Zimmermann und dem Bratschisten Antoine Tamestit ein Streichtrio, das seither für Aufmerksamkeit sorgte.

Durch die intensiv gepflegte Beziehung mit dem schwedischen CD-Label BIS ist auch im Konzertbereich der Palmarès von Christian Poltéra auf eindrückliche Dimensionen angewachsen: Cellokonzerte von Honegger, Martinu, Ligeti oder Dutilleux figurieren dort ebenso wie Dvořák, und demnächst kommen Haydn und Prokofjew dazu.

Die Pandemie zeigt sich auch im Programm

Ursprünglich wollte das Argovia Philharmonic unter der Leitung seines Chefdirigenten Rune Bergmann, den «Rokoko-Variationen» zwei sinfonische Werke von Brahms an die Seite stellen. Aus Pandemie-Gründen hat man nun kleiner besetzte Stücke ins Programm genommen: Die «Haffner»-Sinfonie von Mozart, eines seiner heitersten Werke mit ambitioniertem Kopfsatz, einem eleganten Andante und einem wirbligen Finale, sowie Haydns Sinfonie Nr. 94, die er für London komponierte und die später den Beinamen «Sinfonie mit dem Paukenschlag» erhielt.

Ach ja, und über die Zugabe von Poltéra braucht diesmal niemand zu rätseln, sie steht nämlich schon im Programm: Er spielt ein innig verträumtes «Andante cantabile», das aus dem ersten Streichquartett von Tschaikowsky stammt, und das dieser später selber für Solocello und Orchester bearbeitet hat.

Vor allem aber hofft Christian Poltéra, dass die fünf Konzerte stattfinden können: «Ein positiver Test, den die Kinder von der Schule heimbringen, und schon bricht wieder alles zusammen. Und ganz besonders freue ich mich auf den neuen Konzertsaal in der Alten Reithalle in Aarau.»