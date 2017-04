Krisen seien immer auch Chancen, sagt man. Die irische Sängerin Imelda May hat dieses Motto verinnerlicht. Nach der Trennung von ihrem Gitarristen Darrel Higham, mit dem sie lange Jahre Bühne und Bett teilte, hat sie quasi die Identität gewechselt.

Statt als rockende Rebellin mit blondierter Elvis-Tolle und Leopardendress erscheint sie auf dem Cover ihres neuen Albums «Life. Love. Flesh. Blood» als reife Frau, mit schwarzem Ponyschopf und in die Ferne schweifendem Blick.

Auch musikalisch hat sich einiges verändert. Der aufreizende Rockabilly mit wildem Slap Bass und kratziger Stimme, wie ihn Mays Vorzeigenummer «Johnny Got A Boom Boom» auf den Punkt brachte, lässt nun leisen, verletzlichen Tönen den Vortritt. Mehr als früher stellt May auch ihre jazzigen Einflüsse in den Vordergrund: Einer ihrer frühen Einflüsse war die Sängerin Billie Holiday.

Reiseführer T-Bone Burnett

Dass diese Neuorientierung auch authentisch tönt, war die Aufgabe des US-Produzenten T-Bone Burnett. Mit seinen analogen Vintage-Klängen, die immer etwas Visionäres ausstrahlen, unterstützte er schon Klienten wie Alison Krauss und Robert Plant beim Richtungswechsel. Gleich die im Country-Soul-Stil gehaltene Eröffnungsnummer «Call Me» zeigt, wohin die Reise geht.