Neuerscheinung Der neue Roman von Linus Reichlin: Im spanischen Kloster gibt es Chaos statt Entspannung Der Schweizer Autor Linus Reichlin bietet in seinem neuen Roman reichlich Witz sowie ein Spiel um Realität und Fiktion. Nur etwas bleibt auf der Strecke.

Der gebürtige Aarauer Linus Reichlin (63) lebt heute in Berlin . Bild: David Biene

So war das natürlich nicht gedacht: Denn eigentlich hat sich der deutsche Schriftsteller Renz in ein spanisches Kloster zurückgezogen, um sich dort zu entspannen. Doch der dortige Koch namens Herrera, ein ehemaliger Stierkämpfer, verbreitet nicht nur kulinarische Hektik. Sondern versucht Renz zu überzeugen, dass seltsame Ereignisse um eine mysteriöse und eventuell falsche Nonne mit dem Inhalt des Buches übereinstimmen, das Renz zu schreiben versucht.

Linus Reichlin: Señor Herreras blühende Intuition. Galiani Berlin, 272 Seiten.

Versteckt sich die Frau womöglich im Kloster, weil sie Zeugin eines Mordes geworden ist? «Sister Act» lässt grüssen. Und ist der neue weibliche Gast, der ebenfalls im Kloster eintrifft, vielleicht eine Killerin? Zumal sie genau gleich heisst wie die daheimgebliebene und per SMS auf dem Laufenden gehaltene Partnerin von Renz. Kein Wunder, dass dieser eine solide Paranoia entwickelt. Übrigens auch gegenüber der Kocherei von Herrera, deren Ergebnisse Renz regelmässig in den Ziehbrunnen zu kippen sich genötigt fühlt. In einer nächtlichen Expedition kommt er dann dem österlichen Geheimnis auf die Spur. Und dieses hat, bei allem schrägen Witz des Buches, eine menschlich berührende Seite.

Südländische Küche, Yoga und Stierkampf

Ja, Witz bietet Reichlin reichlich, das ist man von ihm gewohnt. Es ist eine gute Mischung aus Situationskomik und sprachlichem Humor, zu dem auch die Dialoge beitragen. Und wer sich für südländische Kulinarik begeistert, wird in opulenten Textstellen verwöhnt. Man erfährt manches über Yoga, zu welchem alle Hauptfiguren eine gewisse Affinität haben. Herrera bietet auch Fortbildung zum Thema Stierkampf mitsamt Praxis, die dann doch nicht so weit geht, wie Renz fürchtet. Die aber die fragwürdige Fairness gegenüber den Stieren nicht verschweigt. Auch die Differenzierungen verschiedener Formen klösterlichen Lebens werden vermittelt. Aus allen möglichen kulturellen und wissenschaftlichen Bereichen bietet Reichlin via seine Protagonisten Infotainment, seine Belesenheit wirkt allgegenwärtig. Und am Ende treibt er die Scharade um Wirklichkeit und Fiktion noch auf die Spitze.

Die Story ist eher Mittel statt Zweck

Das alles ist auf geistreiche Art sehr unterhaltsam. Aber man hegt den Verdacht, dass die Handlung primär das Vehikel für all das Genannte ist. Denn an sich ist sie überschaubar. Das Problem ist vielleicht auch, dass man Vergleiche zu Reichlins letztem Roman anstellt. «Keiths Probleme im Jenseits» (2019) über das unwahrscheinliche Ableben von Keith Richards bot ebenfalls viel Witz und Gedankenreichtum, doch darüber hinaus eine originelle, abwechslungsreiche Story. Von der philosophischen Ebene um das Leben und den Tod gar nicht zu sprechen.

Auf dieses Level kommt Reichlins neuer Roman nicht. Auch die Figuren amüsieren zwar, lassen einen aber eher unbeteiligt. Doch vielleicht besteht das Handicap nur in der schieren Qualität des Vorgängers. Denn Reichlin lesen macht eigentlich immer Spass. Auch diesmal.