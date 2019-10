Es war eine geniale Vision, die Architekt Gustav Gull vor 120 Jahren beim Landesmuseum umsetzte: In seinen Neubau in Zürich baute er historische Originalräume ein, damit Besucherinnen und Besucher die Objekte aus 1000 Jahren im passenden Ambiente erleben konnten.

Aus Klöstern und Palazzi, aus reichen Bürgerhäusern und Bauernstuben suchte er sich beispielhafte Einrichtungen für die Epochen vom Mittelalter bis ins 17. Jahrhundert – und entwarf den Grundriss des schlossähnlichen Baus exakt für sie.

Seine Vision passte bestens in seine Epoche des Historismus. Doch im 20. Jahrhundert fanden manche Museumsleute die historischen Räume und vor allem Gulls Nach-Erfindungen von alten Baustilen eher lästig. Man baute weisse Wände vor, Zwischendecken und neutralere Böden ein. In den letzten Jahren kränkelte der Bau: Der (nicht armierte) Beton bröckelte, Elektrizität, Licht, Sicherheit, Heizung und Isolation waren grenzwertig geworden, die Tragfähigkeit galt als fragil. Den schlechten Zustand nutzte man als Chance, den Altbau in Etappen grundlegend zu sanieren.

Die Sanierung ist fast unsichtbar

Heute Abend wird der renovierte Westflügel eröffnet – mit der neu gestalteten Dauerausstellung zum Schweizer Handwerk und Kunsthandwerk. Nur ein Flügel, mag sich mancher denken. Doch das heisst 7000 Objekte aus fast 1000 Jahren auf 2000 Quadratmetern, verteilt über drei Stockwerke und 35 Räume.

Welche Pracht ist hier zu entdecken. Vom Gewölbe der gotischen Kapelle strahlen die dekorativen Blumengirlanden und Kreuzrippen in frischer Farbigkeit, das edle Holz des Lochmannschen Festsaals aus dem Barock ist frisch poliert, der farbige, wieder freigelegte und ergänzte Fliesenboden des Lichthofes überrascht mit seiner zeitlosen Musterung, die geschnitzten Friese in den Äbtissinnenzimmern sind geputzt, im Mellinger Trinkzimmer riecht es nach Politur statt nach Schnaps, und die Hunderten von Wappenscheiben in Korridoren und Kreuzgängen leuchten.

Ziel der Sanierung war es, den alten Zustand wiederherzustellen, den Bau und insbesondere die zwölf historischen Prunkräume in neuem Glanz und alter Pracht wiederherzustellen.

Ein Puzzle auf 2000 Quadratmetern

Um den Kern des Gebäudes zu sanieren, mussten alle Einbauten Brett für Brett demontiert und nach Untersuchung und Restauration wieder montiert werden. Ein Riesenpuzzle! Neue Leitungen wurden in Hohlräumen und die Heizungen unter den alten Kachelöfen versteckt.

Einzig im «Oetenbachzimmer» von 1521 hat man einige der grossen Täferplatten nicht wieder montiert, so kann man als Besucherin hinter die Kulisse und auf die Tragstruktur blicken und bekommt anhand von Fotos eine Vorstellung von der Renovation.