Das Bild fühlt sich seltsam an, unheimlich und einladend zugleich. Andreas Gefe sagt dazu: «Da ist der Magier (zeigt auf den Hasen), er hat die beiden hergezaubert. Die sind jetzt hier. Sie sind schwarz, sie sind anders, sie warten auf Auseinandersetzung. Wie meine Bilder.»

Eine Auseinandersetzung, die man diesen Werken noch so gern zollt. Besonders jenen, auf denen Gefe mehrere Menschen untereinander zeigt. Die Situationen unterscheiden sich, mal ist es ein Tanzcafé der 20er-Jahre, mal ein abgewracktes Zimmer, mal eine Küche oder ein Park, der wohlig an Manets «Déjeuner sur l’herbe» erinnert. In all den Räumen treffen Menschen aufeinander, manchmal kennen sie sich, manchmal nicht, manchmal weiss man es nicht.

Gemeinsam einsam

Was zählt, ist das, was zwischen diesen Menschen passiert. Eine Energie, die sich schwer darstellen lässt, ein Zusammenprallen von Stimmungen und Befindlichkeiten, jeder für sich und doch alle beisammen. «Ich fühle was, was du nicht fühlst», scheinen die Figuren zu sagen, «und doch fühlen wir miteinander und füreinander, als gäbe es diese Schranke nicht, das Gefangensein im Eigenen.»

Vielleicht, sagt da der Melancholiker, ist Gefe ja der zeitgenössische Edward Hopper: Chronist einsamer Lebenswelten, der die Sehnsüchte seiner Zeit in scheinbar unaufgeregten Alltagssituationen festhält. Nur sitzen Gefes Figuren nicht wie bei Hopper allein in leeren Restaurants oder Schlafzimmern, sondern sind ständig von anderen Menschen umgeben.

Sie sind es, die die Hopper-Stimmung aufkommen lassen, das Einsame erst unterstreichen. Wenn die Frau im grünen Oberteil vom l’herbe aufschaut, dann ist ihr Blick allein. Nicht trotz, sondern wegen all der Menschen, die sie umgeben.

Hier spätestens wird klar, dass Gefes Instrument nicht das Mikroskop ist, es nie war. Er legt nicht den Finger auf spezifische Themen, seine Bilder erzählen keine A-bis-Z-Geschichten. Er bleibt in der Schwebe, erzeugt Stimmungen, macht auf, schaut hinaus. Andreas Gefes Instrument ist das Teleskop.

«Andreas Gefe. Da sind wir»: 24. März–17. Juni, Cartoonmuseum Basel. www.cartoonmuseum.ch