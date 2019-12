«Ich bin unendlich traurig»: Die Popwelt weint um Roxette-Sängerin Marie Fredriksson

(dwa) Die Popwelt trauert um Marie Fredriksson. Die schwedische Sängerin starb im Alter von 61 Jahren. Fredriksson litt seit Jahren an einem Hirntumor.

Der Stern des schwedischen Popduos Roxette ging 1989 mit dem Song «The Look» auf. Es folgten Hits wie «Listen to your heart», «It must have been love», «Joyride» oder Almost unreal».