«Ich beute das Selbst aus»: Peter Fischli kratzt im Kunsthaus Bregenz am schönen Schein

Es ist im Erdgeschoss des Kunsthauses Bregenz zu sehen, wo dem Zürcher eine Einzelausstellung ausgerichtet wird. Seit dem Tod von David Weiss 2012, seinem künstlerischen Partner, ist es seine erste grosse Soloshow in einem europäischen Museum. Als Duo Fischli/Weiss zählten sie zu den international renommiertesten Schweizer Künstlern.

Sie fahren mit dem Snowboard über tief verschneite Hänge oder kurven mit dem Skateboard durch die Stadt. In den Werbevideos der Firma GoPro, die Kameras für die Freizeit anbietet, sind die Menschen jung und attraktiv und haben permanent Spass. Peter Fischli hat die Szenen für das Video «Work, Summer 2018» im Media Markt in Dietikon mit seinem Mobiltelefon von einem Flachbildschirm abgefilmt.

Und nun diese mit Neugier erwartete Einzelausstellung des 68-Jährigen, in welcher es um das Echte, das Authentische geht und um das Gegenteil davon – die Attrappe. Auch in «Work, Summer 2018»: «Leben wir diese Bilder?», fragt Fischli rhetorisch. Doch seine Kritik an Werbeindustrie und Freizeitverhalten ist wenig originell.

Die Frage nach dem wahren Kern der Dinge stellt sich auch im ersten Obergeschoss. Dort gibt es «Cans, Bags und Boxes». Doch die Objekte, die Fischli auf Sockel stellt und in umgedrehte Sockel legt, sehen zwar annähernd so aus wie Dosen, Taschen und Schachteln.

Doch eigentlich sind alle der rund 300 Skulpturen Attrappen aus Karton, was der Künstler aufwendig zu verschleiern versucht, indem er sie mit Kaschierpapier verkleidet, grundiert und bemalt hat. Manche der Objekte sehen aus wie modernistische Kunstwerke. Fischli zitiert damit jene Skulpturen, die 1981 einen Auftritt in «Der geringste Widerstand» hatten. Es ist der erste Film, den er mit David Weiss drehte – eine ironische Analyse der Kunstwelt.