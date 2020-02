Hype um Adligenswiler Sänger: DSDS kreiert Amadeus 2.0

Er hat’s tatsächlich getan: Amadeus Soszka (22, Adligenswil) ist erneut bei «Deutschland sucht den Superstar» angetreten. Dies nach der Blamage von 2018, als er das vierfache Nein der Bohlen-Jury wortreich nicht wahrhaben wollte und erst seine Mutter ihn zum Abgang bewegen konnte. In der am Dienstag gezeigten Sendung kam sein Comeback. Und, oh Wunder: Er schaffte es von Dieters Gnaden in Runde 2.

Wunder? Bei DSDS kommen ja nicht nur gute Sänger, sondern auch Leute aus anderen Gründen weiter. Bei Amadeus ist es eher Letzteres. Wollen wir auf das Gesangliche eingehen? Na schön: Amadeus trifft die Töne tipptopp, die Stimme ist sicherer als bei vielen anderen Kandidaten, das Problem vielleicht eine leichte Nasalität sowie die eigenwillige Diktion in fast jeder Gesangssprache. Und in dem Fall, dass er stilistisch nicht in eine Popshow passt. Die klassische Ausprägung ist übrigens familiär bedingt, Vater Zdzislaw Soszka war in Polen ein gefeierter dramatischer Tenor, auf Youtube kann man beeindruckende Aufnahmen hören. Doch die Klickzahlen seines Sohnes liegen um das Hunderttausendfache höher.