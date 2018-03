Witzig und einfallsreich

Das Ganze wird intensiviert durch ein mitreissendes musikalisches Potpourri: Mal dramatisch fast wie bei Wagner «Wo bin ich da bloss hineingeraten? Wer Fallen stellt, der will mich braten! Und niemand hilft mir, ach herrje; kein Schwein, kein Huhn, soweit ich seh». Mal süss wie Salzburger Nockerl. «Welch ein Glück: Ein Wunsch ist frei! Wünsch dir was! Ich zähl bis drei! Sag mir schnell, was darfs denn sein? Ich bin da für dich allein». Auch eine Prise Musical fehlt nicht. Die 14 «Hühner» von argovia philharmonic unter Leitung des aus Leipzig gebürtigen «Güggels» Harald Siegel, zeigen eine so furiose Lust an diesem Werk, dass der Funke vom ersten Ton an aufs Publikum überspringt.

Auch wenn der eine oder andere gesungene Vers nicht ganz zu verstehen ist – die Musik spricht ebenso Bände, wie das Spiel, die Mimik, Gestik und der Gesang von Huhn und Hund. In der einfallsreichen, witzigen wie liebevollen Inszenierung und Ausstattung können die Ostschweizer Sopranistin Melanie Adami und der Bündner Bariton Chasper Mani aus dem Vollen schöpfen. Ihr Huhn mit aufblasbarem Kamm strotzt nur so von spitzbübischem Übermut. Sein Hund mit mega langem Schwanz und Zottelohren, erntet nicht nur einen grossen Lacher, wenn er das Bein an einem (vermeintlichen) Baum hebt. Sein grosses Herz und seine Sehnsucht wecken beim Publikum Mitgefühl, das sich – oh happy end – in Wohlgefallen auflöst. «Ich freu mich, wenn ich dich seh’, dich brauche ich in meiner Näh’, denn wenn du da bist, hab ich Mut; mit dir geht es mir gigagut».

Der Applaus nach der Urauffüh, rung war frenetisch. Im Mai wird eine kleine Gastspielreise Hund und Huhn nach Wohlen, Beinwil am See und Aarau führen. Die Vorfreude darf gross sein.

Weitere Daten www.argoviaphil.ch