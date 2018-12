Seit vielen Jahren. Wenn ich nicht irgendwo auf der Welt drehe, treten wir jede Woche im Club namens «Rockwell» in Los Feliz in Los Angeles auf. Der Schuppen ist jedes Mal ausverkauft und das Publikum scheint glücklich zu sein. Unsere Konzerte sind ziemlich populär, das kann man ohne falsche Bescheidenheit festhalten. Jetzt freue ich mich darauf, rauszukommen und auf Tournee zu gehen. Wir werden einige Abende in Paris und in Berlin spielen. Und wer weiss, was noch alles kommt.

Jeff Goldblum: Oh, boy, ich bin selbst erstaunt. Diese Geschichte kam über Gregory Porter zustande, diesen wundervollen Jazzsänger. Vor einem Jahr lernten wir uns bei einer TV-Sendung kennen, wo er sein Nat-King-Cole- Album vorstellte. Die TV-Leute fragten mich, ob ich Lust hätte, Gregory am Piano beim Song «Mona Lisa» zu begleiten. Das brachte das Label «Decca» auf die Idee, ein Album zu machen.

Seit mehr als drei Jahrzehnten begeistert Jeff Goldblum in Filmen wie «Jurassic Park», «Independence Day» und «The Fly» als Schauspieler. Aber Goldblum als Jazz-Pianist? Das ist für die meisten wohl neu. Gemeinsam mit seiner Band The Mildred Snitzer Orchestra hat der 66-jährige Amerikaner das Jazz-Standard-Album «The Capitol Studios Sessions» eingespielt. Darauf beweist er sich auch als vorzüglicher Musiker.

Ist das Album ein Traum von Ihnen?

Nein, das kann ich wirklich nicht behaupten. Ich hatte mir schon gar nicht in den Kopf gesetzt, eines Tages in den Capitol Studios ein Live-Album einzuspielen, so vermessen wäre ich nie gewesen. Seit ich ein Kind war, hatte ich stattdessen immer diesen verrückten, aber in meinem Kopf vollkommen klaren und für mich selbst einleuchtenden Plan, ein Schauspieler zu werden. Ich lernte aber schon als Kind Klavier, und als ich mit Jazz in Berührung kam, entfachte meine Leidenschaft. Ich trat früh auf, zog aber mit 17 nach New York, wo das mit der Schauspielerei anfing. Ich trat am Broadway in Musicals und Theaterstücken auf und drehte meine ersten Filme. Dennoch war immer dort, wo ich lebte, auch ein Piano. Mein Schauspiel-Kollege Peter Weller kam öfter zu mir nach Hause und wir spielten zusammen. Es war dann Woody Allen, der ja auch Jazz-Klarinettist ist, der uns zu öffentlichen Auftritten ermunterte. So ging das los.

Wie haben Sie als Kind Jazz erlebt?

Ich erinnere mich, dass immer, wenn ich etwas Jazziges hörte, etwas in meinem Körper vor sich ging, eine wohlige Reaktion (lacht). Als mein Musiklehrer es endlich aufgegeben hatte, mir klassische Stücke beizubringen, und mir stattdessen Jazz zum Lernen gab, brachte mich das richtig in Wallung. Auf einmal hatte ich richtig Lust auf meine Klavierstunden. Das war in den Sechzigern, und als eines Tages mein Vater auch noch eine Platte des grossen Jazzpianisten Erroll Garner nach Hause brachte, war es endgültig um mich geschehen.