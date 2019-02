«Sein Aufstieg war phänomenal», sagt Cheney-Darsteller Christian Bale. «Cheney war ein Tunichtgut, der von der Uni flog und wegen Alkohols am Steuer verhaftet wurde. Und trotzdem brachte er es zum jüngsten Stabschef in der Geschichte des Weissen Hauses.» Zu verdanken hat er das, legt «Vice» nahe, seiner Gattin Lynne Cheney: «Entweder du machst etwas aus dir, oder ich verlasse dich», macht sie ihm in einer frühen Filmszene unmissverständlich klar. «Lynne Cheney hätte wohl jeden Mann zum Vizepräsidenten gemacht», sagt Bale und lacht.

Seine Filmfigur nimmt sich das Ultimatum zu Herzen und schliesst sich der Republikanischen Partei an, wo er jahrelang Handlangerdienste verrichtet. Bis Nixon stürzt und Cheneys Stunde schlägt: Als einer von wenigen in der Partei bleibt er in der Watergate-Affäre unbefleckt. Cheney wird unter Gerald Ford Stabschef, unter George Bush senior Verteidigungsminister und opfert seinem Aufstieg selbst Familienmitglieder und alte Weggefährten.

Christian Bale geht in dieser Machiavelli-Rolle voll auf. Um Cheney zu ähneln, nahm der britische Oscar-Gewinner («The Fighter») innert weniger Monate 20 Kilo Körpergewicht zu. «Wenn ich mich in eine Filmfigur verwandle, dann muss das für mich nicht nur im Kopf geschehen, sondern auch körperlich», sagt Bale. «Das Eine geht nicht ohne das Andere.»

Der Schauspieler erklärt das an einem Beispiel: Ihm sei während der Vorbereitung aufgefallen, dass Cheney kaum einen Nacken hat. Also habe er so viel trainiert und gegessen, bis auch sein Nacken nur noch eine Wulst war. «Das gab mir das Gefühl, ein unbewegliches Objekt zu sein. Und genau das ist Cheney, auch im Kopf: ein unbewegliches Objekt. Er gibt in einer Verhandlung nie nach und kennt keine Reue. Diese Körperlichkeit half mir, mich in die Figur hineinzuversetzen.»

Für solche extremen physischen Transformationen ist Bale berüchtigt. Für den Film «The Machinist» (2004) etwa hungerte er sich zum Skelett, für die «Batman»-Filme (2005–2012) stählte er seine Muskeln, für «American Hustle» (2013) zeigte er sich wie in «Vice» fettleibig. «Mich haben immer jene Leute beeindruckt, die Grenzen ausloten», sagt Bale. «Ich besuchte nie eine Schauspielschule und war deshalb lange verunsichert. Ich dachte: Wenn ich nicht alles, was ich kann, in diesen Job reinstecke, werde ich ihn nicht lange ausüben können.»

Vice – der Trailer (englisch):