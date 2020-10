Happy Birthday, John!

«Nickelbrille von John Lennon wird versteigert», lautete letzte Woche eine Schlagzeile. Das renommierte Auktionshaus Sotheby’s erwartete einen Erlös von bis zu 40000 englischen Pfund (rund 44000 Euro). Erst im Dezember letzten Jahres ist eine der ikonischen runden Sonnenbrillen von Lennon bei Sotheby’s für 137500 Pfund (rund 165000 Euro) online versteigert worden – zum Zwanzigfachen des geschätzten Wertes.

Zum heutigen 80. Geburtstag und fast 40 Jahre nach seiner Ermordung am 6. Dezember 1980 wird der Beatle also auf ein Modeaccessoire reduziert. Fast gleichzeitig sind The Beatles auch vom Magazin «Rolling Stone» massiv zurückgestuft worden. «What’s Going On», das grossartige Bürgerrechtsepos von Marvin Gaye, hat «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» erstmals als «Bestes Album aller Zeiten» abgelöst. Und nur noch ein Album («Abbey Road») blieb in den Top 10. Zuvor waren es vier.