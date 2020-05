Gunda war die Liebe seines Lebens und die Unternehmerin hinter Dimitri

Sie war die Liebe seines Lebens. Clown Dimitri (1935-2016) hat immer gerne erzählt, dass er sich schon als 12-jähriger während einer Ferienkolonie in Gunda Salgo – so ihr Mädchenname - verliebt hatte. Das war 1947 und ein einseitiger Wunsch. Erst 1960 sollte es so richtig funken. Damals gastierte Dimitri im Theater am Hechtplatz in Zürich. Ein Jahr später heirateten die beiden. 1962 kam der erste Sohn von vier gemeinsamen Kindern auf die Welt, darunter der heute weltbekannte Seiltänzer David, die Akrobatin Masha und die Sängerin Nina. Den Sohn Mathias aus erster Ehe brachte Gunda mit in die neue Beziehung. Da lässt sich durchaus von einer Grossfamilie sprechen, die fortan im Tessin lebte, wo Dimitri aufgewachsen war. Sie zogen in ein grosses Haus in Borgnone im Centovalli, mitten in der wilden Natur.

Nun ist Gunda Dimitri, vier Jahre nach ihrem Ehemann, an diesem Wochenende verstorben. Mit einem gemeinsamen Foto, das Mutter und Tochter lachend zeigt, nahm Tochter Nina auf Facebook Abschied: «Meine liebe Mama Gundi hat uns gestern Abend verlassen. Jetzt ist sie bei ihrem Dimitri, unserem Papito Dimitri.» Tochter Masha schrieb, ihre Mutter sei in die Welt der «Clown-Engel» gereist.