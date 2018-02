Als die ersten frühen Guggenmusiken Anfang des 20. Jahrhunderts in Basel auftauchten, persiflierten sie mit ihren Schlag- und Blechblasinstrumenten die Marschmusik des zunehmenden preussischen Militarismus, der damals unter Ulrich Wille allerdings auch in der Schweizer Armee herrschte. Diese Geburt aus der Marschmusik ist bis heute in der Instrumentenwahl und der Laufformation der Guggenmusiken sichtbar.

Die Vorläufer

Doch bereits ab der Mitte des 19. Jahrhunderts sind in Basel «improvisierte Musiken», «Katzenmusiken» oder «Charivari»-Gruppen belegt. Als erste Gugge, wie man sie sich heute vorstellt, gilt die «Jeisi-Migger-Guggemuusig», die 1926 gegründet wurde und noch heute aktiv ist. Der richtige Boom der Guggenmusiken setzte nach dem Zweiten Weltkrieg ein. 1946 waren schon sieben Musikgruppen unter dem Namen «Guggenmusik» beim Basler Fasnachts-Comité gemeldet, zwanzig Jahre später 24, Mitte der Achtziger 67, 1997 dann 78. Heute gibt es knapp 100 Guggenmusiken in der Basler Fasnacht, etwa ebenso viele wie in der Luzerner Fasnacht.

Das Engagement, das die Guggen von ihren Mitgliedern fordern, ist sowohl in musikalischer wie auch in finanzieller Hinsicht höchst unterschiedlich. Obwohl viele Musiker heute noch keine Noten lesen können, reicht das Niveau vieler Formationen inzwischen an jenes von Brass Bands heran. Vor allem die Luzerner Guggen mit ihren treibenden Samba-Rhythmen finden Nachahmer bei vielen jungen Guggen in Deutschland und der Schweiz, insbesondere im Aargau.