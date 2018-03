Der ehemalige Sänger der prägenden New-Wave-Band «Talking Heads» David Byrne strahlt auf der Bühne eine grosse Autorität aus. Eigentlich erstaunlich, denn als Redner wirkt er äusserst ungelenk. Umso sympathischer sind seine Vorlesungen in London, an denen Byrne Projekte aus aller Welt vorstellt, die uns doch noch mit ein bisschen Optimismus in die Zukunft blicken lassen sollen.

«Reasons to be Cheerful» nennt Byrne die Vorlesungen. Er nimmt damit Bezug auf einen Song von Ian Dury, einen Top-3-Hit in England im politisch chaotischen Jahr 1979. Die Vorlesung findet im Roundhouse statt, dort, wo die Hippies zum Sound der frühen Pink Floyd einst von einer neuen Gesellschaft träumten.

Byrne hebt mit stockender Stimme und schlenkernden Armen an: «Es hat mich zunehmend genervt, dass ich jeden Morgen aufgewacht bin und gleich den Kopf voll gehabt habe mit Dingen, die mir die Freude am Tag vergällten». Da habe er sich auf die Suche nach Beispielen gemacht, mit denen er seine Tage zuversichtlicher und heiterer angehen könne.

Probleme blieben unverändert

Gesellschaftskritisch ist auch sein neues Album mit dem doppelbödigen Titel «American Utopia». In Byrnes Augen war Musik noch nie bloss ein Zweig der Unterhaltungsindustrie. Schon im zweiten Album der Talking Heads «More Songs About Buildings And Food» (1978) ging es um die Dilemmas, die der Überlebenskampf in der Grossstadt mit sich bringt. Und einer der populärsten Talking-Heads-Songs, «Once in a Lifetime», stellt die Frage: «Wie bin ich nur an diesem Ort gelandet?»