«Frieden» ist das Beste, was SRF seit langem produziert hat – das hat viel mit der Drehbuchautorin zu tun

Wir erreichen die 50-jährige Aargauerin Petra Volpe in ihrer Wohnung in Berlin. Via Skype erklärt sie, wie sie auf den Serienstoff stiess. «Es waren die sogenannten Rat Lines», sagt sie. Die Rattenlinien, die Fluchtrouten von Nazis. Eine führte über die Schweiz, über Bern, wie Volpe sagt, nach Italien und von da nach Südamerika. Volpe:

Wir schreiben das Jahr 1945. Deutschland liegt in Trümmern, der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Allmählich dringen die Schrecken der Vernichtungslager aus dem nördlichen Nachbar auch in die Schweiz. Doch eben: Für die Schweiz beginnt der Krieg erst jetzt. Denn, das macht der Nationalrat klar, die hier beschriebene Textilfabrik hat während des Kriegs gut gewirtschaftet. Auch wegen profitabler Aufträge mit Deutschland.

Der Satz ist eine Adaption. Petra Volpe, die den Stoff recherchiert und in neunjähriger Arbeit in ihrem Drehbuch verdichtet hat, fand dieselbe Aussage im Buch «Politik und Wirtschaft im Krieg» des Berner Historikers Hans Ulrich Jost über die handelspolitischen Herausforderungen der Schweiz nach dem Kriegsende. Und legte ihn in den Mund eines fiktiven, überaus einflussreichen Schweizer Politikers, Schweizer Nationalrats mit überdurchschnittlichem Einfluss.

Während von den Alliierten gesuchte Kriegsverbrecher hierzulande geduldet wurden, stiessen die Kinder nicht nur auf Empathie. In der Serie sagt es einer der jüdischen Jungen so: «Wir haben die Nazis überlebt, die Schweiz werden wir auch überleben.» Auch dieser Satz ist ein Originalzitat.

«Die Figuren sind erfunden, sind jedoch inspiriert von der Realität», sagt Petra Volple. Für «Frieden» sei sie ähnlich vorgegangen wie bei der Recherche für «Die göttliche Ordnung», ihrer preisgekrönten Komödie von 2017 über den Kampf von Schweizer Frauen in den 1970ern für das Frauenstimmrecht, bei der sie sowohl Autorin als auch Regisseurin war.

Wie verhielt sich die Schweiz eigentlich direkt nach dem Krieg?

In seiner Optik erinnert «Frieden» hie und da an den deutschen Erfolg «Babylon Berlin». Natürlich sind die Stoffe nicht vergleichbar. Während Babylon in der Weimarer Republik, also in der Zwischenkriegszeit spielt, geht es in «Frieden» um die Schweizer Geschichte direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Was «Babylon» jedoch zeigte, historische Serien stossen auf grosses Interesse. Und «Frieden» kann gut mit bekannten Stoffen mithalten, auch wenn die Produktion mit weit weniger Geld ausgestattet worden ist als die verglichene deutsche Serie oder der britische Grosserfolg «The Crown» von Netflix.

Volpe sog alles in sich hinein, was sie über die unbekannte Zeit nach dem Kriegsende in die Hände kriegte, klebte ihre Wände in der Wohnung voll mit Diagrammen. Eigentlich wollte sie einen Kinofilm schreiben. Doch der Stoff war viel zu umfassend dafür, sie hätte die Geschichte amputieren müssen, damit sie in Filmlänge hätte erzählt werden können. Sie erklärt: