Wir sind nicht eingeladen zu den Literaturtagen in Solothurn: Sibylle Berg, Simone Meier und ich. Dabei haben wir alle drei neue Romane. Heute, da ich dies schreibe, steht Bergs Roman «GRM» auf Platz sechs der «Spiegel»-Bestsellerliste. Lobeshymnen in «Zeit», FAZ, NZZ und so weiter. Meiers Roman «Kuss» steht seit Wochen im Bestsellerregal von Orell Füssli, im «Tages-Anzeiger» besprochen und im SRF (52 beste Bücher), und, naja, meiner auch («Vor der Flut»). Was trennt uns? Meier ist geborene Schweizerin. Berg lebt seit 1996 in Zürich und hat den Pass, ich seit 2004 ohne Pass.

Ich liebe das Land, verstehe mich aber als Beobachterin. Was haben wir gemeinsam? Wir sind weiblich, um die 50, unsere Literatur ist manchmal schonungslos, aber in Wirklichkeit auf Schönheit aus wie jede Kunst. Ich bin Ärztin, und als mir angetragen wurde, das Phänomen Machtstrukturen im Literaturbetrieb zu beleuchten, entschied ich mich, dies auf ärztliche Weise zu tun. Sprich: auf wissenschaftliche. Im Folgenden stütze ich mich ausschliesslich auf evidenzbasierte Studien. Evidenzbasiert ist das Zauberwort, wenn alle Antworten beweislich wahr sind. Aber ich will auch eine Geschichte erzählen.

1 Gibt es Machtstrukturen?

Nehmen wir an, du bist eine Frau. Eine junge Frau, du hast noch alles vor dir. Auch schon manches hinter dir. Studien sagen, dass Mädchen ab dem 6. Lebensjahr die eigene Minderwertigkeit verinnerlicht haben. Aber du liebst Geschichten, und einige hast du sogar schon geschrieben. Klar, die sind für die Tonne, aber deiner BFF (Best Friend Forever) haben sie gefallen. In Deutsch eine 6. Du willst in den Literaturbetrieb (weil du das hässliche Wort noch nicht kennst, sagst du, irgendwas mit Schreiben). Sie erzählen dir, du wirst in der Bedeutungslosigkeit landen, in der Sozialhilfe, aber noch hast du genug Trotz.