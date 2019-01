Die Basler Filmemacherin Fanny Bräuning konnte am Donnerstag im vollbesetzten Landhaussaal den elften «Prix de Soleure» für ihren Dok-Film «Immer und ewig» entgegennehmen. Sichtlich gerührt war sie – aus zweierlei Gründen. Zum einen handelt dieser Film von ihren eigenen Eltern; zum andern konnte sie den Preis bereits zum zweiten Mal in Empfang nehmen. Im Film «Immer und ewig» begleitet die Regisseurin ihre Eltern auf eine Reise kreuz und quer durch Südeuropa. Am Steuer des Campers sitzt ihr Vater Niggi, leidenschaftlicher Fotograf und Tüftler, neben ihm ihre Mutter Annette, seine gelähmte Frau.

Die Jurymitglieder Esen Isik, Noémie Schmidt und Nicola Forster zeigten sich beeindruckt von diesem sehr intensiven, persönlichen Film. «Das Paar nimmt uns auf eine grosse Reise mit. Und urplötzlich merken wir, dass sich der Film direkt und unbequem an uns richtet. Als Zuschauer sind wir aufgefordert, die Fragen der Filmemacherin auch selber zu beantworten. Wir fragen uns, ob die allumfassende Liebe der beiden als Modell für uns selber taugen würde. Wir dürfen dabei durchaus zu unterschiedlichen Antworten kommen. Der Film lässt uns alle Möglichkeiten, und das ist gut so», heisst es in der Laudatio.

Fanny Bräuning gewann im Jahre 2009 mit ihrem Erstling «No more smoke signals» schon einmal den «Prix de Soleure». Es war damals das erste Mal, dass dieser Preis vergeben wurde.

«Immer und ewig» startete am Donnerstag in den Schweizer Kinos. Ihren Eltern habe sie die Nachricht kurz vor der Verleihung mitgeteilt, und sie seien zunächst mal sprachlos, sagte die Regisseurin bei der Verleihung.

Die mit 60'000 Franken dotierte Auszeichnung wird getragen vom Fonds «Prix de Soleure», sowie vom Kanton und von der Stadt Solothurn. Die Preissumme geht je zur Hälfte an Regie und Produktion (Hugofilm Productions GmbH).

Riesenfreude an Publikumspreis Martin Witz erhielt für «Gateways to New York» den mit 20'000 Franken dotierten «Prix de Public». Im Film wird die Geschichte des grossen Schweizer Ingenieurs Othmar H. Ammann erzählt, der 1904 nach New York auszog und die Regeln der Brückenbaukunst neu definierte.

Der Publikumspreis wurde von der Festival-Hauptsponsorin Swiss Life in Zusammenarbeit mit den Solothurner Filmtagen zum 13. Mal verliehen. «Es ist eine Riesenfreude für mich, diesen Preis zu erhalten», gestand Regisseur Martin Witz. «Das Filmemachen kann nämlich auch ein ganz einsames Geschäft sein. Zweifel kommen: Wer interessiert sich schon für Brücken? Doch jetzt werde ich beschwingt weiterarbeiten.»

