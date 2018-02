Es gehe ihr in der achtteiligen Serie gar nicht um Sex. Der sei nur der Aufhänger, sagt die 46-jährige Aargauerin im Gespräch. «Es geht um Paare in ihren besten Jahren und ihre Sehnsüchte. Menschen, die ein gutes, reiches Leben haben und sich trotzdem in einer Sackgasse fühlen.»

Sehnsucht nach Ausbruch

Wie Nele, die Kunst studiert hat und jetzt im Shoppingcenter Degustierproben verteilt. «Ich wünsche mir mehr Sex und einen besseren Job», sagt sie. Derweil ihr Angetrauter Gianni in der Krise plötzlich Kinder will und sich als Vater schon in der Rolle seines Lebens sieht.

Kars Figuren sagen Sätze, die man sich selbst schon sagen hörte – zumindest im Stillen. Die Serie bietet viel Wiedererkennungspotenzial, wenn nicht mit Gianni und Nele, dann mit Monika und Heinz, dem Paar mit den beiden Söhnen. Sex haben die beiden noch. Die «Sache» dauert allerdings nie länger als ein paar Minuten und irgendwie wissen beide nicht, wie sie in dieses Leben hineingeraten sind. Die Sehnsucht aller Figuren, aus ihrem Alltag auszubrechen, sei es auf dem Gepäckträger eines Töfflis oder im Bett einer Beizenbekanntschaft, ist ansteckend.

