Norbert Paulini weiss schon als Kind: Er möchte mit Lesen Geld verdienen. Märchenhaft geht es bisweilen zu und her, bis Paulini es schafft, als Antiquar in Dresden eine Instanz zu werden. Den Grundstock seines Angebots – im wahrsten Sinne des Wortes – bilden Bücher, die ihm seine Mutter, ebenfalls Buchhändlerin und Antiquarin, hinterlassen hat: Jahrelang dienen die Bücherstapel als Stützen für die Matratze, auf der der Junge schläft.

Norbert Paulini kennt seine Klassiker, und er liebt sie. Zudem schafft er es, in der DDR auch Bücher anzubieten, die es sonst nicht zu kaufen gibt und so viele Menschen glücklich zu machen. Paulinis Salon inklusiv Literatursalon und Vortragsreihen, wird zum Zentrum eines Kreises gebildeter Büchermenschen.

Doch die Idylle bleibt keine und ist auch nie so recht eine gewesen. Das ahnt jeder, der den Roman «Die rechtschaffenen Mörder» von Ingo Schulze («Simple Storys», «Adam und Evelyn», «Peter Holtz») zu lesen beginnt. Kaum hundert Seiten braucht der 58-jährige Schulze, um seinen Norbert Paulini ins Wendejahr 1989 zu bringen.

Der Zusammenbruch des Staates und der folgende Beitritt zur Bundesrepublik wirft nicht nur Paulinis Geschäftsmodell über den Haufen, er geschieht auch mit dem Beginn des Umbruchs in der Buchbranche. In einer bewegenden Szene beschreibt Schulze, wie Paulini zusehen muss, dass die einst so begehrte «Bückware» in Leipzig buchstäblich im Dreck landet; nur ein fehlender Baustein in der zusammenkrachenden Gesellschaft.

Dresden wird zur Stadt der rechten Aufmärsche und der AfD

Ingo Schulze macht keinen Hehl daraus, dass die Erzählung «Der Leviathan» von Joseph Roth am Beginn seiner Schreibarbeit stand, in der ein beinahe fanatischer Korallenverkäufer von unlauteren Kollegen in die Enge getrieben wird und schliesslich Selbstmord begeht. Aus dem Korallenfan Nissen Pi­cze­nik bei Roth wird bei Schulze der Bücherfan («ein besseres Äquivalent als Bücher ist mir nicht eingefallen», sagt er kokett).

Der Fan stemmt sich verzweifelt gegen die Veränderungen und ersinnt einfallsreich, aber verbittert und verarmend neue Wege, Geld zu verdienen. Währenddessen wandelt sich um ihn herum Sachsens Landeshauptstadt Dresden, aus der Stadt mit dem starken Bildungsbürgertum wird die Stadt der Aufmärsche der rechten bis rechtsextremen Pegida und der grossen Zustimmung für die AfD.