Verärgerte Stammkunden, Probleme mit Untertiteln: Trotz Kinderkrankheiten ist die SRG zufrieden mit «Play Suisse»

Bei der Einführung der neuen Schweizer Streamingplattform Play Suisse harzte es technisch zunächst. Nun zeigen Zahlen der SRG vom Donnerstag: Die Plattform, die es als App auf Smartphones oder Smart-TV gibt und die via Webbrowser zugänglich ist, vermochte das Interesse der Zuschauer zu wecken. Rund 130000 Online-Registrierungen zählt die SRG aktuell, fünf Wochen nach der Lancierung.

Wer sich Filme wie «Der Goalie bin ig» und Serien wie «Frieden» via Play Suisse anschauen will, muss sich registrieren. Das Angebot ist gratis respektive mit den Fernseh- und Radiogebühren gedeckt.

Umfassendes und sprachübergreifendes Angebot

Zwei Vorteile gilt es herauszustreichen: Mit Play Suisse macht die SRG den Zuschauern endlich Produktionen aus anderen Landesteilen verfügbar, zum Beispiel Top-Serien wie «Bulle», «Helvetica» und «Cellule de Crise» aus der Westschweiz. Oder aktuell sogar eine Serie auf Rätoromanisch, «Metta da fein». Die Zuschauer können die originale oder eine synchronisierte Fassung streamen und Untertitel in ihrer Sprache anwählen.

Die Untertitel bleiben ein Sorgenkind: Mit der Untertitelung beauftragt wurde die SRG-Tochter Swiss Txt, bekannt für Teletext. Zunächst fielen einige unschöne Programmierbefehle auf. In der Zwischenzeit ist dieses Problem behoben, die Untertitel kommen optisch aber sehr klobig daher.

Der zweite Vorteil liegt im umfassenden Angebot: Die SRG versprach, das Beste an Eigen- und Koproduktionen der SRG-­Unternehmen wie SRF solle über die Plattform abrufbar sein. Wer vor der Lancierung der dritten Staffel der SRF-Krimiserie «Wilder» noch kurz die zweite Staffel nachholen will, kann das tun – oder endlich die äusserst vergnügliche Beziehungskiste «Seitentriebe» anschauen.

Was, wenn kaum jemand mehr Live-TV schaut?

Am meisten gestreamt auf Play Suisse werden Serien, was wegen ihrer Mehrteiligkeit nicht verwundert. Die Zahl der Gerätezugriffe liegt mehr als doppelt so hoch wie die Zahl der Regis­trierungen. Das heisst: Wer sich registriert hat, schaut beispielsweise vor dem Schlafengehen kurz den Beginn einer Serie via Smartphone, um am nächsten Abend am Fernsehen fortzufahren. Das eigene Profil macht es möglich, was an die Nutzung von Netflix erinnert.