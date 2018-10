Es ist eine knallharte Sache. In der Show «Ninja Warrior» müssen die Kandidaten geschickt, schnell und vor allem stark sein. In dem in Japan entwickelten TV-Konzept müssen die Teilnehmer einen Hindernisparcours absolvieren, der sich gewaschen hat.

Nun kommt «Ninja Warrior» in die Schweiz, morgen Dienstagabend strahlt TV24 die erste Folge der Action-Show aus, unter den ersten Kandidaten ist auch Noah Schuppli. Der 19-Jährige aus dem thurgauischen Weinfelden präsentiert sich zu Beginn in diesem Kontext überraschend sanft.

«Ich habe es so lieb»

Er wird nämlich von seinem 91-jährigen Grosi unterstützt, und wenn er über dieses spricht, dann drückt das ein wenig auf die Tränendrüse: «Das ist der beste Mensch, den ich kenne, ich liebe es so fest, ich habe es so lieb», sagt er in einem Videointerview im Vorfeld der Show.