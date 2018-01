Die Eintrittszahlen sind nicht berauschend. Für die ersten drei Filme der Deutschschweizer Kinocharts wurden an diesem Wochenende insgesamt nur gerade gut 32'000 Karten verkauft.

In der Westschweiz fiel "Three Billboards" von Platz 1 auf Platz 2 zurück. Die Spitze übernahm hier "The Post". Im Tessin ist der Vorwochensieger "Frontaliers Disaster" aus den Charts verschwunden. Das Rennen machte "Jumanji: Welcome To The Jungle".