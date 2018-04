Dies berichteten die US-Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" am Donnerstag. Er soll selbst auch singen. Zeitweise war Tom Hardy ("The Dark Knight Rises") für die Rolle im Gespräch gewesen.

Regie führt der Brite Dexter Fletcher, der neben seiner Arbeit als Schauspieler unter anderem den Film "Eddie the Eagle: Alles ist möglich" inszenierte. Nach dem Ausscheiden von US-Filmemacher Bryan Singer hatte er im vorigen Dezember die Regie von "Bohemian Rhapsody" über die britische Kultband Queen übernommen.

Das Drehbuch für "Rocketman" stammt von Lee Hall ("Billy Elliot", "Gefährten"). Elton John und sein Ehemann David Furnish sind neben Matthew Vaughn ("Kingsman: The Secret Service") als Ko-Produzenten an Bord. Die Produktion soll im August beginnen.

Elton John und Egerton waren bereits gemeinsam in der im Vorjahr erschienenen Agentenkomödie "Kingsman: The Golden Circle" aufgetreten - der Musiker als er selbst in einer Nebenrolle, Egerton als Hauptdarsteller.