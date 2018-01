Jede Minute zählt

Allerdings dreht sich ein nicht zu unterschätzender Teil von Jauchs Arbeit um die Organisation und Budget-Fragen: «Eine gute Organisation und Arbeitsaufteilung sind das A und O. Wenn ein Film in sechs Wochen abgedreht werden soll, dann muss alles reibungslos funktionieren, jede Minute zählt.»

Sind alle gestalterischen Aspekte geklärt, beginnen Jauch und ihr Team – zwei bis drei Requisiteurinnen und ein Baubühnenmann – mit der eigentlichen Arbeit am Szenenbild. Es wird gehämmert, neu eingestrichen, Möbel und Requisiten werden herbeigetragen und, manchmal, Taubenmist in Dachstöcke geschaufelt: «Wir verwendeten eingefärbte Erde und Mehl, aber auch echten Taubenmist», erinnert sich Jauch schmunzelnd an ihre Arbeit im Film «Anna Göldin – Letzte Hexe» im Jahr 1991.

Eine feste Grösse

Seit mittlerweile 25 Jahren ist Jauch für das Szenenbild in Schweizer Spielfilmen verantwortlich. Die gelernte Fotolaborantin wollte ursprünglich Standfotografin an Filmsets werden, merkte aber schnell, dass es nichts für sie sei: «Ich übernahm ja einfach Bilder von anderen.» Zunächst arbeitete sie für die Werbefotografie und TV-Spots, bis 1993 ihre erste Arbeit für eine Schweizer «Tatort»-Folge als verantwortliche Szenenbildnerin erfolgte.

In den nachfolgenden zwei Jahrzehnten arbeitete sie mit einigen der namhaftesten Schweizer Regisseure zusammen, die Jauch gleich mehrmals engagiert haben: Fredi M. Murer, Christoph Schaub und Markus Imhoof, um einige zu nennen. Für Letzteren reiste sie 1996 sogar nach Indien, wo der Regisseur «Flammen im Paradies» realisierte. Darin verarbeitet Imhoof die Geschichte seines Grossvaters, der eine Missionsstation in Indien Anfang des 20. Jahrhunderts führte.

Der Film sei eine ziemliche Herausforderung gewesen, so Jauch. Der Regisseur verwarf sich mit dem ursprünglichen Szenenbildner und beauftragte kurzerhand Jauch, die völlig überrumpelt nach Indien flog und sich schnell in das fortgeschrittene Projekt einarbeiten musste. Die Strapazen hätten sich aber spätestens dann gelohnt, als Imhoof zum ersten Mal Jauchs nachgebaute Missionsstation betrat und ihr mit Tränen sagte: «Es ist, als ob mein Grossvater noch da ist».

Regisseure geben zum Teil nur ungern ihre Verantwortung an andere ab, das liegt gewissermassen in ihrer Natur als Chef auf dem Filmset. Doch Jauch besitzt ein einzigartiges Fingerspitzengefühl und gewinnt schnell das Vertrauen der Regisseure, selbst wenn sie das erste Mal für einen Filmemacher wie Rolf Lyssy und dessen neusten Spielfilm «Die letzte Pointe» arbeitet.

«Wir haben alles verändert!»

Als sich Lyssy und Jauch während der Vorbereitungsphase das Haus für die Hauptfigur (Monica Gubser) von innen ansahen, sei der Regisseur von der Einrichtung des vormaligen Besitzers begeistert gewesen. «Er sagte mir: ‹Das kannst du gleich alles so belassen! Das ist irrsinnig, schau mal die düsteren Wände!›» Aber da gab es ein Problem: Die Einrichtung war ein stilistisches Durcheinander, das von den 1950er- bis in die 80er-Jahre reichte. Jauch fragte sich: «Ui ui ui, wie soll ich ihm beibringen, dass es so nicht klappt?»

Nach und nach habe sie ihm Zeichnungen angefertigt und Vorschläge unterbreitet. Vielleicht könne man ja hier ein Möbel hinstellen und dort etwas anpassen. Schritt für Schritt habe sie herausgespürt, was der Regisseur wollte, und irgendwann liess er sie einfach machen. «Schlussendlich haben wir alles verändert, von der alten Einrichtung war fast nichts mehr übrig!», erzählt sie lachend.

Der diesjährige Prix d’honneur für Susanne Jauch ist eine Würdigung eines Filmberufs, der oft unterschätzt wird. Durch die gestaltete Filmwelt der Szenenbildner können die Figuren erst richtig zum Leben erwachen und gewinnen an Tiefe. Dementsprechend spricht Jauch nicht von «dekorieren», sondern von «Spuren», die sie in den Räumlichkeiten hinterlegt und so eine Biografie der Figur erschafft. «Ich sage immer: Das Dekor lebt!»