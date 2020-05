Stolz darauf, Pflastersteine geworfen zu haben: SRF zeigt unkritisch das kindische Gebaren der 80er-Bewegung

Die Politik hatte die Zeichen der Zeit nicht erkannt: In Zürich forderte die Jugend 1980 ultimativ mehr Freiraum, etwas später in der ganzen Schweiz.

So drückt es eine erboste Dame in einem neuen SRF-Dokumentarfilm die in der Bevölkerung weit verbreitete Haltung von damals aus. Der Film heisst «Der Spitzel und die Chaoten» und thematisiert die Opernhauskrawalle von 1980.

Fernsehskandal mit «Herr und Frau Müller»

Für viele Menschen in der Schweiz waren die Aktivisten Kindsköpfe. In seinem Dok lässt der Urner Filmemacher Felice Zenoni zwei von ihnen zu Wort kommen: die Malerin Barbara Ellmerer und Fredy Meier. Dessen gemeinsamer Auftritt mit einer Mitstreiterin im Fernsehmagazin «CH» machte Meier zur lebenden Legende.