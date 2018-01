Der Drehstart sei für 2019 vorgesehen. Die Amerikanerin Butterfly Hill lebte von Ende 1997 an für mehr als zwei Jahre auf einem Mammutbaum in Kalifornien in 60 Metern Höhe und rettete diesen davor, gefällt zu werden. Sie trotzte Winterstürmen und dem Druck von Holzfällern. Am Ende wurde ein grösseres Waldstück um den Baum herum nicht abgeholzt.

Die "Jeanne d'Arc der Wälder" hatte ihre Erfahrungen während des 738-tägigen Baumlebens in dem Buch "Die Botschaft der Baumfrau" festgehalten.