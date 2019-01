Wer ist so verrückt und geht bereits um 9.15 Uhr ins Kino? Nun, ziemlich viele an diesem Samstagmorgen in Solothurn. Auf dem Programm steht der Fernsehfilm «Weglaufen geht nicht», der im Rahmen der Filmtage auf der Kinoleinwand im Landhaus gezeigt wird. «Ich war überrascht, wie voll der Saal war», sagt Annina Euling, die Hauptdarstellerin des Films, ein paar Stunden später beim Interview.

Wir sind ganz und gar nicht überrascht. Schliesslich ist die 27-jährige Solothurnerin an den Filmtagen eine Lokalmatadorin. Und für ihren aufsehenerregenden Filmauftritt als querschnittsgelähmte Rollstuhlsportlerin wird sie hier auch gleich noch mit dem Schweizer Fernsehfilmpreis 2019 ausgezeichnet. Das will sich in Solothurn natürlich niemand entgehen lassen.

«Der Preis bedeutet mir sehr viel, weil die Rolle in ‹Weglaufen geht nicht› eine grosse schauspielerische Herausforderung war und weil mir das Thema des Films sehr am Herzen liegt», sagt Annina Euling. Und dass sie ihn an den Filmtagen erhält, die sie seit ihrer Kindheit besucht, «macht ihn doppelt so schön».