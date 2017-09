Das Unternehmen habe bei der russischen Monopolbehörde Beschwerde eingelegt, berichtet das Film-Branchenblatt "The Hollywood Reporter" am Dienstag.

Aufgrund der Ähnlichkeit von "Ronald McDonald" mit dem Film-Clown "Pennywise" handle es sich um Werbung für die Konkurrenz, so die Argumentation von Burger King. Der Film ist am 7. September in Russland angelaufen und erzielt international Rekorderlöse.