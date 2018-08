Dies berichteten die US-Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" am Montag (Ortszeit). Der 71-jährige Stone, der auch das Drehbuch liefert, plane einen Drehstart im kommenden Frühjahr in New York.

Die Geschichte dreht sich um drei Generationen einer Familie. Del Toro spielt einen Sohn geschiedener Eltern, der aus seiner eigenen Ehe ausbricht. Stone und del Toro drehten zusammen bereits den Drogenthriller "Savages" (2012). Der puerto-ricanische Schauspieler war zuletzt als wortkarger Auftragskiller in dem Menschenschmuggeldrama "Sicario 2" zu sehen.

Stone, der Meister des politischen amerikanischen Kinos, brachte 2016 mit "Snowden" einen Film über den US-Whistleblower Edward Snowden in die Kinos. In diesem Jahr wurden in einer TV-Dokumentation Interviews des Regisseurs mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gezeigt.