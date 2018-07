In diesem vierten Teil der Horrorfilmreihe "The Purge" erzählt Regisseur Gerard McMurray, wie ein grössenwahnsinniger Politiker hofft, mithilfe eines morbiden Experiments die eskalierende Gewalt in den USA wieder unter Kontrolle zu bringen.

Während "The First Purge" in den aktuellen Charts auch in der Westschweiz Platz 2 belegte, setzte sich der Film im Tessin an die Spitze.

Platz 1 in der Westschweiz erreichte "The Incredibles 2". "Jurassic World: Fallen Kingdom" gewann in der Deutsch- und Westschweiz Bronze, im Tessin Silber.