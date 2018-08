Die neun programmierten Filme entführten die Kinder "in Welten, in denen Frösche als Sheriffs agieren und Wölfe handzahm werden", schreiben die Festivalorganisatoren in einer Mitteilung von Freitag.

Gezeigt werden etwa der schwedische Animationsfilm "Gordon & Paddy" über eben jene cleveren Frösche oder der belgische Spielfilm "Rosie & Moussa" über ein Mädchen, das mit seiner Mutter in einen neuen Stadtteil zieht.

Die Kinder verleihen im Rahmen des "ZFF für Kinder" zwei Preise: einen Publikumspreis sowie den Kinderjury-Preis, der in Zusammenarbeit mit Unicef übergeben wird.

An den Workshops kommen die Kinder den Grossen ganz nah. So nimmt beispielsweise der Schweizer Instagram-Star Gabirano teil, und Schauspieler Leonardo Nigro ("Die schwarzen Brüder") begleitet die Kinderjury. Das 14. ZFF findet vom 27. September bis am 7. Oktober statt.