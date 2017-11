Die Oscar-Preisträgerin und Mutter zweier Kinder sei sozial engagiert und verkörpere die wichtigsten Werte des jüdischen Volkes: "Beharrlichkeit und harte Arbeit, das Streben nach Spitzenleistungen, intellektuelle Neugier und der Herzenswunsch, die Welt zu einem besseren Ort zu machen." In dem Zusammenhang wurden ihr Einsatz für Gleichberechtigung und Tierschutz sowie ihr Kampf gegen Armut genannt.

Die Auszeichnung, die im Juni verliehen werden soll, ist mit einem Preisgeld von einer Million Dollar verbunden und wird auch "jüdischer Nobelpreis" genannt. Sie wird an Menschen vergeben, die durch ihre Leistung andere Menschen inspirieren und sich für das jüdische Volk engagieren. Das Geld soll auf Portmans Wunsch dem Kampf für Frauenrechte zugute kommen.

Portman wurde 1981 in Jerusalem geboren, ihre Eltern zogen in die USA, als sie noch klein war. 2011 wurde sie für die Rolle einer Tänzerin in "Black Swan" mit dem Oscar ausgezeichnet. In dem Film "Eine Geschichte von Liebe und Finsternis", bei dem sie auch Regie geführt hat, spielte Portman die depressive Mutter des israelischen Schriftstellers Amos Oz.

Portman äusserte sich "zutiefst berührt" über die Auszeichnung. "Ich bin stolz auf meine israelischen Wurzeln und mein jüdisches Erbe - sie sind entscheidende Bestandteile meiner Identität."