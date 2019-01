Grundsätzlich füllt man die Rolle immer damit aus, was einem zur Verfügung steht. Insofern steckt sehr viel von mir in dieser Figur, aber wiederum auch nicht. Ich war ja nie Polizist oder Bestatter.

Es gibt manchmal Interviews, die einander sehr ähnlich sind. Wenn man dann drei gleiche Interviews hintereinander hat, kommt einem nichts Neues mehr in den Sinn. Immer wieder taucht die Frage auf, was ich eigentlich gegen die SVP hätte. Sie ist halt die grösste Partei, ich kann auch nichts dafür. Private Fragen beantworte ich auch nicht sehr gerne.

Können Sie das etwas ausführen?

Beispielsweise sieht man kaum einen Staatsanwalt, obwohl dieser in echt eine entscheidende Rolle spielt. So zum Beispiel wenn es darum geht, überhaupt Ermittlungen aufzunehmen. Auch die Verhörsituation machen sehr oft Staatsanwälte und sowieso werden Befragungen nie im Alleingang gemacht. Da sind immer mehrere Leute beteiligt. Es ist auch so, dass je höher die Anzahl Ermittler ist, desto eher wird ein Fall aufgeklärt. Deshalb gibt es auch eine grosse Diskrepanz zwischen der Aufklärungsrate auf dem Land und in der Stadt.

Welche Fehler sind denn ärgerlich?

Wenn Schreiber beispielsweise nicht wissen, was eine Totenstarre ist und wann diese eintritt. Man muss aber auch sagen, dass gewisse Handlungen zu Gunsten der Fiktion getätigt werden. Letztlich sind wir ein Unterhaltungsmedium. In der Realität ist der Tod alles andere als ein Unterhaltungselement, sondern es ist das ultimative Schiefgehen des Lebens. Ich finde, gewisse Dinge sollte man sich als Produktionsteam da einfach rausnehmen. Essen im Bestattungswagen finde ich da noch nicht so schlimm. Luc Conrad ist halt ein unorthodoxer Bestatter. Er hat ja auch schon Lebendige transportiert in den Särgen. So lange man die Glaubwürdigkeit nicht total verletzt, kann man solche Dinge schon machen.

Wie der Bestatter Arnold berichtet, hat die Serie das Image der Branche erheblich verbessert. Freut Sie das als Schauspieler?

Das freut natürlich sehr, wir haben auch vielfach ähnliche Rückmeldungen erhalten. Das Bestattungswesen ist eine Dienstleistung, die sorgfältig ausgeführt werden soll und Leuten in schwierigen Lebenssituationen helfen kann. Ein Bestatter betritt stets eine Situation, die schwer ist. Fälle wie wenn Kinder versterben, sind natürlich das schlimmste für Bestatter oder auch Notärzte. Wenn also diese Berufsgattung durch die Serie mehr Wertschätzung erhält, freut mich das natürlich sehr.