Wir sitzen in einem schicken Hotelzimmer mitten in Paris. Mal strahlt Evangeline Lilly übers ganze Gesicht, mal ist sie den Tränen nahe, mal redet sie sich in Rage. Die kanadische Schauspielerin befindet sich auf Promotour für ihren neuen Kinofilm «Ant-Man and the Wasp», doch was sie während des emotionalen Interviews erzählt, ist weit entfernt von den üblichen PR-Floskeln. Lilly spricht darüber, wie sie sich zwecks Anerkennung lange wie ein Mann aufführte, wie sie mit den «Ant-Man»-Produzenten über die Weiblichkeit ihrer Filmfigur stritt – und warum ihre erste Rolle ein einziger Albtraum war.

Evangeline Lilly, Sie wurden 2004 mit der Fernsehserie «Lost» berühmt, waren danach aber kaum mehr zu sehen. Weshalb nicht?

Evangeline Lilly: Ich ging in Rente. Als ich im Sommer 2010 mit «Lost» fertig war, sagte ich mir: Das wars, ich will nie wieder schauspielern. Ich zog mich zurück, gründete eine Familie und begann, Kinderbücher zu schreiben.

Was war denn so schlimm an ihrem Leben als Schauspielerin?

Ich bin grundsätzlich eine Frohnatur. Aber während der sechs Jahre «Lost» spielte ich eine Figur, die zwölf Stunden am Tag Angst hatte, heulte, schrie, von einem Rauchmonster wegrannte und am Schluss ihren Vater in die Luft sprengte. Ich fühlte mich jeden Tag schrecklich. Wie oft haben Sie meine Figur Kate in der Serie lächeln gesehen? Ich war nie in einer Schauspielschule, ich habe keinen Werkzeugkoffer, in den ich nach Drehschluss meine Emotionen weglegen kann. Wenn meine Figur leidet, dann leide auch ich. Das machte mich fertig.

Ein paar Jahre später kehrten Sie trotzdem vor die Kamera zurück.

Ja. Als mein Baby etwa einen Monat alt war, erhielt mein Partner ein SMS, in dem stand: «Peter Jackson versucht seit zwei Monaten, deine Ehefrau zu erreichen. Niemand in Hollywood weiss, wo sie steckt!» Jackson wollte mir eine Rolle in seinen «Hobbit»-Filmen anbieten. Ich war hin- und hergerissen. Als Teenager war «The Hobbit» mein Lieblingsbuch gewesen. Schlussendlich konnte ich einfach nicht Nein sagen. Zwei Monate später stand ich in Neuseeland vor der Kamera. Ich war überzeugt: Das bleibt eine Ausnahme. Doch kurz darauf kam der Anruf von Marvel – und prompt kribbelte es in meinem Bauch.

Marvel produziert seit zehn Jahren Superhelden-Filme, Sie spielen jetzt Marvels erste grosse Superheldin. Ein historischer Moment?

Ein anderer Journalist fragte mich: «Glauben Sie nicht, dass Sie hier aus einer Mücke einen Elefanten machen?» Schliesslich hatten Schauspielerinnen wie Scarlett Johansson und Elizabeth Olsen schon vor mir Auftritte in Marvel-Filmen. Aber die Wahrheit ist: «Ant-Man and the Wasp» ist Marvels zwanzigster Film. Und in keinem der 19 zuvor hatte es jemals der Name einer Frau in den Filmtitel geschafft.