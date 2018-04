Das gaben die Organisatoren am Mittwoch bekannt. Die Jury besteht demnach aus fünf Frauen und vier Männern. Als weitere Mitglieder wurden die Regisseurin des Bürgerrechtsdramas "Selma", Ava DuVernay, die burundische Musikern Khadja Nin, der kanadische Regisseur Denis Villeneuve ("Blade Runner 2049") sowie der chinesische Schauspieler Chang Chen, der russische Regisseur Andrej Swyaginew und der französische Filmemacher Robert Guédiguian benannt. Den Vorsitz des Gremiums hat in diesem Jahr die australische Schauspielerin Cate Blanchett inne.

Blanchett ist die zwölfte Frau an der Spitze der Jury in Cannes, zuletzt hatte vor vier Jahren die neuseeländische Regisseurin Jane Campion diesen Posten inne.

Im Wettbewerb um den Hauptpreis in Cannes treten unter anderem der schweizerisch-französische Regisseur Jean-Luc Godard und der US-Amerikaner Spike Lee an. Eingeladen sind zudem die regierungskritischen Filmemacher Jafar Panahi aus dem Iran und Kirill Serebrennikow aus Russland.

Eröffnet wird das 71. Festival von Cannes am 8. Mai mit "Everybody Knows" ("Todos Lo Saben") des iranischen Oscar-Preisträgers Asghar Farhadi. In den Hauptrollen sind Javier Bardem und Penélope Cruz zu sehen. Die Festspiele dauern bis zum 19. Mai. Die Nachwuchspreis-Jury wird von der Westschweizer Filmemacherin Ursula Meier präsidiert.