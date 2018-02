Moores Ehemann, Regisseur und Drehbuchautor Bart Freundlich, ist als Autor und Regisseur an Bord, wie das Branchenblatt "Hollywood Reporter" am Mittwoch berichtete. Der Film trägt den Titel "After the Wedding".

Im Originalfilm, der in Indien und Kopenhagen spielte, hatten Bond-Bösewicht Mads Mikkelsen, "Borgen"-Star Sidse Babett Knudsen und Rolf Lassgard ("Kommissar Wallander") die Hauptrollen inne. Bart Freundlich will das Remake mit zwei weiblichen Hauptfiguren in New York ansiedeln. Der Drehstart ist für das Frühjahr geplant.

Bier drehte zuletzt die Filme "Zweite Chance" und "Serena". Mit dem Drama "In einer besseren Welt" gewann die Dänin 2011 den Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film.