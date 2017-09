Vor 20 Jahren spielten Sie in «Mrs. Brown» Königin Victoria und erhielten dafür ihre erste Oscar-Nomination. Was haben Sie von damals für «Victoria & Abdul» mitnehmen können?

Ich hätte sicher nicht gedacht, dass ich die Rolle nochmals spielen würde, aber ja: Ich erinnerte mich an ihre Leidenschaft für ihren Mann Albert und wie sehr sie um ihn trauerte. Mit John Brown fand sie jemanden, mit dem sie reden und Ansichten austauschen konnte. Und mit Abdul war es ähnlich. Vermutlich war er der Erste, der seit dem Tod von Brown ihre Lebensfreude und Leidenschaften wieder weckte.

Glauben Sie, dass Royals allgemein tragische Figuren sind, weil sie über ihr Leben nicht bestimmen können?

Sie haben schon ein recht schweres Los: Jeder Tag ist mit einem Pflichtprogramm durchorganisiert – für mich wäre das furchtbar schlimm. Und sie haben den Job ja nicht gewählt, sie sind hineingeboren. Es überrascht mich nicht, dass die Queen jeden Sommer so gerne in die Ferien in ihr schottisches Schloss flüchtet.

Ich glaube, dass Sie in Ihrer Freizeit nicht in ein Schloss flüchten.

Nein, ich besuche Freunde und Familie, manchmal spielen wir Karten. Zusammensein ist mir wichtig, denn meine eigene Gesellschaft allein ödet mich auf Dauer an. Weil ich nicht mehr gut sehen kann, kann ich nicht lesen. Ich hatte auch das Malen aufgegeben, aber dann sagte mir jemand, das könne ich doch auch machen, ohne zu sehen. Hauptsache, ich fühle mich gut dabei. Und das stimmt. Und im Weiteren, versuche ich jeden Tag ein neues Wort zu lernen.

Welches Wort haben Sie denn heute gelernt?

Es war nicht heute, aber im Sommer habe ich das Wort «Anatidaephobie» gelernt. Es beutet: «Die irrationale Angst, von einer Ente angestarrt zu werden.» Ist doch gut zu wissen!

In der Tat! Sie sind 82 und immer noch berufstätig. Wie halten Sie sich sonst fit?

Ich weiss, ich sollte mich mehr bewegen. Es heisst, man sollte jeden Tag mindestens zehn Minuten im flotten Gang gehen, aber ich habe zwei neue Knie. Das macht es nicht einfach, aber immerhin weiss ich, dass ich nicht faul bin. Wegen der Augen kann ich leider nicht mehr Auto fahren, und das bremst mich nun schon sehr. Dabei hatte ich so einen tollen Sportwagen.

Sie leiden an Makula-Degeneration, einer Erkrankung der Netzhaut. Können Sie Drehbücher noch lesen?

Nein, ich lasse sie mir vorlesen. Aber ich lasse mich nicht unterkriegen. «Carpe Diem» ist mein Motto. Das habe ich mir letztes Jahr auf das Handgelenk tätowieren lassen – es war das Geburtstagsgeschenk meiner Tochter.

Eine Tätowierung? Wer hätte das gedacht von der majestätischen Dame Judi Dench!

Ach, hören Sie auf, ich bin die un-majestätischste Person, die Sie je treffen werden.

Aber Sie sind doch Englands Nationalstolz, weshalb Sie Ihre Berufskollegin Tracey Ullman in ihrer Show regelmässig und a-typisch als gemeine Laden-Diebin parodiert …

Ja wer sagt, denn, dass Sie jetzt nicht gerade mit Tracey Ullman sprechen? Ich finde Tracey absolut genial, aber sie gibt mir einen schlechten Ruf: Ich trage tatsächlich meistens eine grosse Tasche mit mir rum, und es gab inzwischen schon misstrauische Bemerkungen, wenn ich in meinem Farm-Shop etwas in die Hand nehme, weil sie meinen, ich wolle es klauen.

Bald sind Sie im «Mord im Orient Express» zu sehen. Sind Sie ein Agatha-Christie-Fan?

Nicht wirklich, obwohl sie eine Institution ist. Als ich 1957 im Old Vic Theater anfing, lief «The Mouse Trap» neu und wird seither ununterbrochen gespielt. Aber «Mord im Orient Express» hat Spass gemacht. Ich durfte einfach in toller Gesellschaft mit viel Schmuck behangen und schönen Kleider herumsitzen – und viel Text musste ich auch nicht lernen, was alles noch besser machte.

Sie feiern Jubiläum: 60 Jahre auf der Bühne. Was würden Sie rück-blickend anders machen?

Ich denke oft, wie wunderbar es wäre, wenn ich statt Schauspielerin Bühnen-Ausstatterin geworden wäre. Vor kurzem war ich in der Oper – es war alles sehr dunkel auf der Bühne mit schwarzem Stoff und Kostümen und ich konnte wirklich kaum etwas sehen. Da dachte ich, was ich aus dem Set doch alles hätte rausholen können! Ich habe ja ursprünglich auch Theater-Design gelernt. Ich sah eine Produktion von «King Lear» mit einem Fels in der Mitte der Bühne, der als Thron und Höhle diente. Solche Dinge wollte ich entwerfen, aber ich merkte, dass mir die Vorstellungskraft fehlte. So folgte ich halt meinem Bruder und wurde Schauspielerin.