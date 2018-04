Der unbehaglich stille Horrorfilm spielte an den Kinokassen in den USA und Kanada über das Wochenende rund 22 Millionen Dollar ein und belegte damit in seiner dritten Woche wieder den Spitzenplatz, wie der "Hollywood Reporter" am Sonntag berichtete.

Vorwochensieger "Rampage" mit Dwayne Johnson rutschte dagegen mit 21 Millionen Dollar knapp auf den zweiten Platz ab. Der dritte und vierte Rang gingen an Neueinsteiger: "I Feel Pretty" mit Amy Schumer spielte rund 16,2 Millionen Dollar ein, "Super Troopers 2" 14,7 Millionen Dollar.