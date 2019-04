Wir erschrecken ein bisschen, als Kit Harington zum Interviewtermin erscheint. Jon Schnee, seine Figur in «Game of Thrones», haben wir doch ganz anders in Erinnerung. Weg ist der schwere Fell-Mantel, weg sind auch die lange Mähne und der Bart. Der 32-jährige britische Schauspieler ist dabei, die Rolle, die ihn zehn Jahre lang prägte und ihn zum internationalen Star machte, abzustreifen. Er erzählt, was er vom Drehen nicht vermisst und wie er sich selbst von der Serie verabschieden wird.

Sie spielten zehn Jahre lang die Hauptfigur Jon Schnee, jetzt geht «Game of Thrones» zu Ende. Wie fühlen Sie sich?

Kit Harington: Ich fühle mich putzmunter. Unser «Game of Thrones»-Team feiert gerade an verschiedenen Orten die Premiere der letzten Staffel. Sollten wir später für Preise nominiert werden, kommen wir alle wieder zusammen. Ganz fertig ist «Game of Thrones» für mich also noch nicht.

Über die letzte Staffel dürfen Sie bekanntlich nichts verraten, aber offenbar kamen Ihnen Tränen, als Sie das Drehbuch lasen. Wieso geht Ihnen die Serie so nahe?

Ich hatte offenbar unterschätzt, was da alles für Gefühle aufkommen würden. Was mich letztlich wohl am meisten berührt, sind die Gedanken an den Kit, der ich vor zehn Jahren war, als alles anfing. Ich habe mich so sehr verändert in dieser Zeit. Vielleicht bin ich ein bisschen zynisch geworden. Ich nehme Dinge wie Interviews und rote Teppiche jetzt als selbstverständlich hin. Damals hat mich alles aus den Socken gehauen. Deshalb werde ich «Game of Thrones» am Schluss nochmals von Anfang an schauen, um mich an all das zu erinnern. Danach werde ich die Serie dankend ins Regal stellen. Das wird mein wahrer Abschied sein.

Was sind Ihre persönlichen Hochs und Tiefs der Serie?

Unsere Produzenten David Benioff und Dan Weiss fragten mich mal, welche Staffel ich am liebsten hatte und welche am wenigsten gerne. Da gibt es natürlich verschieden Kriterien, aber meine Lieblingsstaffel ist die zweite, als wir in Island drehten. Die Handlung war toll, und wir wussten inzwischen, dass die Serie ein Publikum gefunden hatte. Und natürlich lernte ich damals meine Frau Rose Leslie, mit der ich gemeinsame Szenen drehte, kennen. Am wenigsten mochte ich die sechste Staffel: Man hatte mich abgesondert von den anderen in einem Apartment untergebracht. Ich musste mich verstecken und alle anlügen, weil niemand wissen durfte, dass Jon Schnee von den Toten auferstehen würde.