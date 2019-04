In der 52-minütigen Auftaktfolge kehren mehrere Figuren in die fiktive Stadt Winterfell zurück und feiern ihr Wiedersehen. In den verbleibenden fünf Episoden soll es nach Angaben der Macher zur bisher grössten TV-Schlacht der Geschichte kommen. Am 20. Mai endet die Saga mit einem rund 80-minütigen Finale.

Die Fantasy-Serie nach den Romanen von George R.R. Martin ist eine der erfolgreichsten HBO-Shows und wurde mehrfach ausgezeichnet. In den USA startete die Saga am Sonntagabend in die finale Staffel. Auf RTS war sie original mit Untertiteln am Montagmorgen ab 3 Uhr zu sehen. Für Montagabend war auf RTS auch die französische und englische Version der ersten Episode programmiert.

Die Zahl der Schweizer Filmfans, die die erste Episode am frühen Montagmorgen schauten, konnte RTS auf Anfrage noch nicht bekannt geben. Die Zahlen würden am Dienstag nachgeliefert, hiess es bei der Medienstelle in Genf.