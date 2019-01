Ein gefundenes Fressen für den griechischen Regisseur Yorgos Lanthimos, auf den sich seit dem Oscar-nominierten «Dogtooth», sicher aber seit «The Lobster» eine riesige Fangemeinde eingeschworen hat. Originell, düster, beunruhigend, schräg, sind Begriffe, die im Zusammenhang mit Lanthimos’ Filmen fallen. Schwarzer Humor findet sich in all seinen Filmen. War der jüngste, «The Killing Of A Sacred Deer», sein wohl bisher finsterster Film, steckt in «The Favourite» eine ganze Schiessladung davon.

«Let’s shoot something», lädt Lady Sarah, Duchess of Marlborough (Rachel Weisz), ihre Cousine Abigail (Emma Stone) zum Taubenschiessen ein. Wie die beiden ungehemmt zu ihrer Zerstreuung in die Luft ballern, ist eine von vielen überzeichneten Szenen, die die Machtverhältnisse am Hof offenlegen: Die Duchess demonstriert ihre Macht, Abigail nimmt die Herausforderung an. Doch für Lady Sarah, seit frühster Kindheit mit Queen Anne (Olivia Colman) befreundet und ihre wichtigste politische Beraterin, geht der Schuss nach hinten los – sie unterschätzt ihre Cousine gewaltig. Es dauert nicht lange, da steht die von der Magd zu Kammerzofe beförderte Abigail in der Gunst der Königin weiter oben als Sarah, zieht in deren Bett ein und im Hintergrund geschickt die Fäden.

Weibliches Triumvirat

Um die wenigen bekannten Fakten herum errichtet Yorgos Lanthimos sein ureigenes Universum. «The Favourite» ist zwar ein Kostümdrama, aber keines mit Anspruch auf historische Korrektheit. Was ihn interessiert, ist dieses weibliche Triumvirat, das Anfang des 18. Jahrhunderts weitestgehend die Geschicke des britischen Königreiches bestimmt. Man merke, mit Blick auf heute, wie wenig die Dinge sich verändert haben, meint Lanthimos: «Die Ähnlichkeiten in Sachen menschliches Verhalten, Gesellschaft und Macht sind verblüffend.»

Der Regisseur selbst bezeichnet seinen Film als Tragikomödie. Im Mittelpunkt drei Frauen, denen man trotz der ständigen Ränkeschmiederei ein Herz attestiert. Sie sind berechnend, aber auch liebenswürdig, sind Täter und Opfer.