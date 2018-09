Terry Gilliam lacht viel, obwohl er sichtlich unter starken Schmerzen leidet. Kurz vor unserem Interviewtermin in Cannes lag der 77-jährige Filmemacher noch im Spital, wegen einer blockierten Arterie. Eine weitere Station auf dem langen Leidensweg seines neuen Films. Schon seit über 25 Jahren versucht Gilliam «The Man Who Killed Don Quixote» auf die Leinwand zu bringen. Er scheiterte immer wieder, über die desaströsen Dreharbeiten im Jahr 2000 gibt es sogar einen (grossartigen) Dokumentarfilm, «Lost in La Mancha». Gilliams Don-Quixote-Projekt war derart vom Pech verfolgt, dass man in der Filmindustrie damals von einem Fluch sprach. Doch nun, nach fast drei Jahrzehnten in der Entwicklungshölle, hat es Gilliam geschafft: «The Man Who Killed Don Quixote» ist abgedreht und startet nächste Woche im Kino.

Terry Gilliam, der Fluch ist gebrochen. Wie erleichtert sind Sie?

Terry Gilliam: Wissen Sie, ich habe nie an einen Fluch geglaubt – aber die Schlagzeilen waren gute PR! (lacht) Sie haben immer wieder Filmproduzenten angelockt, die sagten: «Ich werde der Mann sein, der das Projekt rettet und den unproduzierbaren Film produziert!» Doch jeder von ihnen ist gescheitert.

Sie hielten trotzdem am Film fest – fast drei Jahrzehnte lang. Wie schafften Sie das?

Mit Drogen und Alkohol! (lacht) Was mich antrieb, waren alle jene Leute, die mir sagten, ich solle aufgeben.