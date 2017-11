Dieser Film des "Schweizermacher"-Regisseurs Lyssy dreht sich zwar um den Tod, ist aber eine köstliche Komödie über die Schönheiten des Lebens. Nach dem Start am Donnerstag läuft "Die letzte Pointe" mit Monica Gubser in über 60 Kinos der Deutschschweiz und hat am Wochenende 14'055 Zuschauer angelockt.

Doppelte so viele Besucher sahen "Fack Ju Göhte 3", wobei die Kinos dafür im Vergleich zu Ende Oktober fast 40'000 Karten weniger verkauften. Auf dem zweiten Platz landete der Kriminalfilm "Murder On The Orient Express" (23'220 Eintritte). Er verwies "Thor: Ragnarok" und "Bad Moms 2" auf die Ränge 3 und 4.

In der Westschweiz hielt sich "Thor: Ragnarok" auf Platz 1, während im Tessin die Bärengeschichte "Paddington 2" das Rennen machte.